Danse avec les Stars : qui est Michou ?

Que ceux qui pensent voir l’hologramme de l’icône gay et célèbre directeur de cabaret, décédé à 88 ans en 2020, se déhancher sur le parquet de Danse avec les Stars ce vendredi ne soient pas déçus, le candidat Michou est en fait « le youtubeur vidéaste préféré des jeunes », comme le présente TF1.

Et ces derniers le connaissent en effet déjà très bien, lui qui a commencé à poster des vidéos sur Youtube à partir de 13 ans. A 19 ans aujourd’hui, ce petit dernier d’une fratrie de 10 enfants né à Amiens dans la Somme, est même véritablement une star dans sa catégorie. Avec 6,45 millions d'abonnés sur Youtube, Miguel Mattioli, de son vrai nom, figure même dans le top 10 des youtubeurs français.

Et le jeune homme fait le même carton sur TikTok (5,2 millions d’abonnés) et Instagram ( 3 millions d'abonnés). La passion de Michou ce sont les jeux vidéo. Mais le Picard s’est aussi lancé dans la musique. « Dans le club » a enregistré un million de vues en trois heures et en a cumulé depuis 37 millions. Ce qui n'est rien en comparaison du nouveau titre, Fier, et ses 44 millions de vues.

Concernant le choix de son pseudo, Michou explique pour Télé-Loisirs que le choix n'a rien à voir avec le Michou du cabaret : « On m'en parle souvent et je comprends, ça ne m’embête pas. Nous avons deux univers complètement différents. C’est ultra-simple, quand j’ai créé ma chaîne Youtube, il fallait un pseudo. Au collège mon surnom était Michou puisque mon prénom est Miguel. Bon, je ne sais pas comment on est passé de Miguel à Michou, aucune idée, mais ça sonnait bien (rires) », a confié le candidat de Danse avec les Stars.