Koh-Lanta, la Légende : l'attitude de Claude sévèrement critiquée par les internautes

Dans le dernier épisode de «Koh-Lanta, la Légende», le comportement de Claude Dartois envers Sam a sérieusement irrité les téléspectateurs.

Considéré comme un des favoris pour remporter cette édition All-stars du jeu d’aventure de TF1, et un des candidats les plus appréciés du public, Claude ne s’est pas montré sous son meilleur jour lors de l’épreuve de la construction du radeau. L’aventurier a proposé une technique inédite à ses coéquipiers pour son élaboration. Si Christelle et Coumba ont suivi ses recommandations à la lettre, Claude n’a pas été tendre avec Sam au moment où ce dernier tentait de réaliser un nœud bien particulier. «Je ne sais pas faire le nœud que tu veux faire», finit par lâcher le jeune aventurier.

Face à son incapacité à réaliser la tâche demandée, Claude a perdu patience, et s’est agacé rapidement face à un Sam dépité. Une attitude qui a scandalisé plusieurs téléspectateurs qui y ont vu un manque flagrant d’humilité.

J'aimais bien Claude dans les anciennes saisons mais là je le trouve détestable #KohLanta — (@RaajaSoaraj) October 5, 2021

Par contre Claude est un poile condescendant envers Sam je trouve… #KohLanta — Ellie (@elisaincolombes) October 5, 2021

Claude de plus en plus imbuvable ça bouge pas #KohLanta #KohLantaLaLegende — Rayan (@coachellowlow) October 5, 2021

Interrogé par le site de Télé Star, Sam assure ne pas en vouloir à Claude. Surtout que la technique de ce dernier s’est révélée payante, et leur a permis de remporter l’épreuve.

«Dans ma première édition, on m'avait dit de davantage m'ouvrir aux autres sans être aussi direct. On n'a pas arrêté de me répéter ça. Donc forcément, après c'est compliqué quand tu reviens dans l'aventure. Tu ne sais plus trop quoi faire : soit être sociable, soit vraiment t'affirmer à fond ! Je n'avais pas envie de me mettre des gens à dos. C'était une décision de groupe, je l'ai suivie et heureusement, car ça a marché», explique-t-il.