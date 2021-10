Mauvaise Pioche : le remake de The Wrong Mans avec François Damiens et Vincent Dedienne en tournage pour Disney+

Disney+ a ce lundi 11 octobre annoncé le lancement du tournage en Belgique de Mauvaise Pioche, remake de la série britannique The Wrong Mans, avec François Damiens, Vincent Dedienne et Fanny Sidney au casting.

Réalisée par Fred Scotlande (Loin de chez nous) et co-écrite par Fred Scotlande et Chloé Marçais (Les bracelets rouges, Fais pas ci, fais pas ça), cette comédie d’action sera composée de 10 épisodes de trente minutes et diffusée sur Disney+ dans le courant de l’année 2022.

François Damiens (La famille Bélier, L’Arnacœur, Dikkenek) y incarne un certain Alban, «à la personnalité aussi impulsive qu’attachante», et Vincent Dedienne (La Flamme, Terrible jungle, Parents d’élèves) y campe Vincent, un jeune homme «timide, raisonnable et pondéré».

Fanny Sidney (Dix pour cent, Respire, Hippocrate, Selfie,) joue Louise, l’ex-petite amie de Vincent, et Anne Benoît (Paris, Les adieux à la reine, Lupin, Paris Police 1900, Lazy Company) la mère d’Alban, Solange Burne.

Le pitch de Mauvaise Pioche : La trentaine entamée, Vincent travaille pour le département de la Meurthe-et-Moselle et vient de se faire larguer par sa petite amie Louise, qui se trouve être aussi sa patronne. Alban, 45 ans, vit toujours chez sa mère et travaille dans les mêmes locaux que Vincent. Après avoir répondu à un téléphone portable égaré sur le site d’un accident de voiture, Vincent se retrouve avec Alban empêtrés dans un dangereux complot criminel qui bouleverse leur vie.

En attendant de découvrir les premières images de Mauvaise Pioche, voici le teaser de la série de The Wrong Mans dont elle est inspirée. Une comédie déjantée, de et avec James Corden et Mathew Baynton, qui avait été diffusée en 2013 sur la BBC Two, et en France sur Arte en 2015.

A noter que Disney a aussi récemment dévoilé les premières images de sa première série originale française, Parallèles, qu’elle proposera également en 2022.