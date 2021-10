The Walking Dead : une anthologie officiellement commandée par la chaîne américaine AMC

En développement depuis septembre 2020, la série d’anthologie «Tales of The Walking Dead» vient d’être officiellement commandée par la chaîne américaine AMC.

La première saison, composée de 6 épisodes d’une heure, est prévue pour être diffusée dans le courant de l’été 2022. Scénariste et producteur sur The Wallking Dead et Fear the Walking Dead, Channing Powell a été nommé en tant que showrunner de la série, et travaillera en étroite collaboration avec Scott M. Gimple – qui est aujourd’hui à la tête de tous les projets émanant de l’univers The Walking Dead – pour son développement.

Cette anthologie permettra à la chaîne américaine AMC de raconter de nouvelles histoires sans lien direct les unes avec les autres, issues du monde imaginé par Robert Kirkman, et impliquant des personnages jamais vus auparavant, ou déjà aperçus dans les autres séries de la saga. «Le format de l’anthologie nous donnera la flexibilité nécessaire pour divertir les fans de toujours, mais aussi pour attirer de nouveaux téléspectateurs. Notamment via les plates-formes de streaming. Ce format, déjà utilisé par des séries comme The Twilight Zone ou Black Mirror, a fait la preuve de son efficacité, et nous sommes ravis de le proposer aux fans», explique Dan McDermott, le président des programmes originaux chez AMC.

Tales of The Walking Dead vient s’ajouter à la liste des projets inspirés de la série originale, The Walking Dead, qui touchera à sa fin avec l’ultime saison 11 actuellement en diffusion. Dont un spin-off qui suivra les personnages de Daryl et Carol dans de nouvelles aventures ziombiesques.