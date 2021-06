The Boys saison 3 : une ancienne actrice de «The Walking Dead» rejoint le casting

Elle avait hâte que la nouvelle soit officielle. Laurie Holden, connue pour avoir incarné le personnage d’Andrea dans «The Walking Dead», sera au générique de la saison 3 de «The Boys».

Laurie Holden interprètera le rôle de la super-héroïne, Crimson Countess, membre de la terrifiante multinationale Vought (et parodie du personnage de Marvel, Scarlet Witch). Elle a le pouvoir de maîtriser le feu et la chaleur. C’est sur Twitter que Laurie Holden s’est empressée de partager la nouvelle dès son officialisation.

Been sitting on this a long while. Happy to share this with you all. I am loving being a frickin’ super hero. Dream job for sure:) https://t.co/uwMs3SH8ey

— Laurie Holden (@Laurie_Holden) June 25, 2021