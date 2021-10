Halloween 2021 : Disney+ propose une sélection de programmes pour frémir de plaisir

Halloween et sa tradition de s'amuser à se faire peur à la fin du mois d'octobre a définitivement pris racine de ce côté de l'Atlantique, avec son lot de déguisements de zombies, maquillages sanglants et autres distributions de bonbecs en collecte au porte-à-porte. Et après ? Comme une promenade nocturne dans un cimetière n'est pas forcément une bonne idée, les amateurs de frissons peuvent coucher les enfants, se commander une bonne pizza, et brancher Disney+.

Sur Star, les programmes à faire cauchemarder ne manquent pas. En voici une sélection pour flipper jusqu'au bout de la nuit mais à domicile.

American Horror Stories (2021), de Ryan Murphy et Brad Falchuk

Constituée de 7 épisodes, « American Horror Stories », la nouvelle série dérivée d’« American Horror Story », est disponible en exclusivité sur Star, depuis le 8 septembre. Dans cette série d’anthologie dont chaque épisode s’intéresse à une histoire (atroce of course), les habitués de l’univers d’AHS retrouveront au casting Dylan McDermott, Matt Bomer, Billie Lourd ou encore Cody Fern, mais aussi de nouveaux venus, à l’instar de Danny Trejo dans la peau d’un père Noël... Sanglant, forcément. A noter qu’en cette période d’Halloween, la série American Horror Stories sera par ailleurs à l’honneur du Manoir Halloween Festival, qui se tiendra du 22 au 31 octobre à la Grande Halle de la Villette à Paris, à travers une expérience narrative immersive qui promet de dresser quelques cheveux.

The Baby (2014), de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Dans ce film au format «found footage» qui a fait le succès du Projet Blair Witch ou des Paranormal Activity, un jeune marié qui filme sa femme enceinte découvre que cette dernière adopte un comportement de plus en plus inquiétant...

Morgane (2016), de Luke Scott

Dans ce long-métrage avec Kate Mara et Anya Taylor-Joy, une consultante en gestion du risque est envoyée dans un lieu isolé pour enquêter sur un événement terrifiant qui s’y est déroulé. On lui présente alors Morgane, une jeune fille apparemment innocente, mais qui serait à l'origine de l’accident.

La Malédiction (2006), de John Moore

Un ambassadeur américain en Angleterre soupçonne ni plus ni moins son fils d'être l'antéchrist, dans ce thriller du genre occulte à connotation religieuse, avec David Thewlis et Michael Gambon ou encore Mia Farrow.

The Empty Man (2021), de David Prior

Basé sur le roman graphique de Cullen Bunn, ce film se penche sur de mystérieuses disparitions d'adolescents liées à une entité mystérieuse appelée «The Empty Man», qui peut être «convoquée» soit en soufflant longtemps dans une bouteille vide en pensant à lui, soit en murmurant son nom plusieurs fois d’affilée.

La Colline a des Yeux (2005), d’Alexandre Aja

Brillant remake du film de Wes Craven réalisé en 1979, La Colline a des yeux suit une famille se retrouvant aux prises avec des créatures déformées par des radiations nucléaires.

Jennifer’s Body (2009) de Karyn Kusama

Jennifer (Megan Fox) est une beauté fatale à qui aucun garçon ne résiste mais qui cache un petit secret : elle est possédée par un effroyable démon.

Alien, le huitième passager (1979), de Ridley Scott

A jamais un must-see, ce premier volet de la saga culte fait se rencontrer Sigourney Weaver, alias Ripley, et l'un des plus sublimes monstres du cinéma pour une confrontation au sommet.

Black Swan (2011), de Darren Aronofsky

Le réalisateur de Requiem For a Dream nous plonge dans le cauchemar anxiogène de Nina (Natalie Portman), danseuse prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes, mais qui se retrouve confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily (Mila Kunis)...

Dark Water (2005), de Walter Salles

Une femme qui dispute la garde de sa fille avec son ex-mari voit son nouvel appartement devenir le théâtre de phénomènes étranges et terrifiants…

Le village (2004), de M. Night Shyamalan

Alors qu'une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'une force maléfique l'encercle de toute part, un garçon ose braver l'interdit et s'aventure dans les sombres bois environnants...