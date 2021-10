You, saison 3 : Pen Badgley et Victoria Pedretti ont eu du mal avec les scènes intimes en raison de la pandémie (SPOILERS)

Le tournage de la saison 3 de «YOU» n’a pas été évident pour Penn Badgley et Victoria Pedretti, les interprètes de Joe et Love dans la série, en raison de la crise sanitaire.

Assurer la production d’une série à succès en plein milieu d’une pandémie représente un sacré défi, comme en atteste la showrunner de YOU, Sera Gamble. «C’était très plaisant d’écrire cette histoire et de la tourner. J’adore travailler sur cette série, mais cette saison 3 était de loin la chose la plus difficile à faire de toute ma carrière », explique-t-elle au site américain ew.com. La crise sanitaire a non seulement bouleversé le tournage de la série Netflix, mais elle a également forcé les auteurs à réécrire toute une partie du scénario afin d’éviter certaines scènes impliquant trop personnes à l’écran.

«Il y a eu des réécritures significatives de plusieurs scènes sur l’ensemble de la saison, afin de mieux négocier ces scènes qui exigent la présence de nombreux figurants », précise Penn Badgley. Mais les scènes les plus compliquées à tourner pour lui et sa partenaire à l’écran, Victoria Pedretti, restaient les moments d’intimité du couple qu’ils forment à l’écran.

«Je me suis sentie chanceuse que le début de leur relation soit difficile, au moment où ils apprennent à devenir parents, parce que cela paraissait étrange de se rapprocher au départ, même s’ils sont censés être un jeune couple fraîchement marié», explique la comédienne.

«Ce n’est pas une série où on peut dire ‘personne ne va s’embrasser. Ça va le faire’. Cela nous a pris des mois avant de comprendre comment tourner ces scènes en toute sécurité», poursuit Sera Gamble. Celle-ci précise que la présence des masques sur le visage des personnages principaux a été un temps évoqué, avant que la piste ne soit finalement abandonnée. Au fil du temps, les comédiens et les équipes techniques ont fini par trouver leurs marques sur le tournage. Même si la menace du coronavirus restait dans toutes les têtes. «Cela nous a aidé de se retrouver sur un tournage où régnait une bonne ambiance, et qui n’avait aucun rapport avec l’actualité en rapport avec la pandémie», reconnaît la showrunner.