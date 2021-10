Ozark, saison 4 : une date pour la diffusion de la première partie de l’ultime saison

La série « Ozark » touche bientôt à sa fin. Netflix vient de dévoiler la date de diffusion de la première partie de l’ultime saison 4, à savoir le 21 janvier 2022. La suite, et fin, devrait suivre un peu plus tard.

Cette dernière saison a été divisée en deux blocs de sept épisodes. Un petit teaser accompagne la révélation de la date de diffusion. (Attention, la suite de l’article contient des spoilers).







Ozark saison 4 partie 1, le 21 janvier. pic.twitter.com/xg75oCcsED — Netflix France (@NetflixFR) October 19, 2021

Les fans de la série se demandent dans quel état ils vont retrouver le couple formé par Marty et Wendy Byrde. Qui sont également les parents de deux adolescents, Charlotte et Jonah. En charge de blanchir l’argent d’un puissant cartel mexicain dirigé par Omar Navarro, on les avait quittés à leur arrivée sur la propriété de ce dernier, qui avait sorti son arme pour exécuter froidement Helen, l’avocate qui tentait de prendre leur place à la tête de cette vaste opération de blanchiment, qui devenait plus compliquée en raison de la surveillance accrue des autorités américaines. « Aujourd’hui est le début », lançait Omar Navarro à Marty et Wendy.

Au même moment, Ruth, qui était tombée amoureuse du frère de Wendy, prenait la décision de couper ses liens avec les Byrde – dont elle connaît les secrets les plus intimes – pour rejoindre l’équipe formée par Darlene, la veuve de Jacob Snell qui était en affaires avec Marty Byrde, et Wyatt, son cousin.