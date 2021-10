Netflix annonce préparer un spin-off de «That ’70s Show»

La série «That ’70s Show» aura le droit à un spin-off qui se déroulera 20 ans plus tard. Netflix a annoncé la préparation de dix épisodes de «That ’90s Show».

Le personnage central de cette nouvelle série, qui se déroulera en 1995, sera Leia Forman, la fille d’Eric (Topher Grace) et Donna (Laura Prepon), héros de «That ’70s Show». Le spin-off signera le retour de Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp, qui jouaient Red et Kitty Forman, les parents d’Eric.

Tout comme dans «That ’70s Show», les dix épisodes de la future série seront filmés en multi caméra. Les téléspectateurs pourront ainsi suivre les aventures de Leia venue passer son été chez ses grands-parents. Elle se liera d’amitié avec les nouveaux jeunes de Point Place dans le Wisconsin.

Retour des créateurs de la série originale

Bonnie et Terry Turner créateur de «That ’70s Show», seront de retour pour ce nouveau projet en tant que scénaristes et producteurs exécutifs. Leur fille Lindsay Turner sera également de la partie. Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp seront également producteurs exécutifs de «That ’90s Show».

Pour le moment Netflix n’a pas donné de date potentielle de sortie pour le spin-off mais le synopsis officiel prévient que «Le sexe, la drogue et le rock'n roll ne meurent jamais, ils changent juste de vêtements». En 2002, le spin-off «That ’80s Show» avait vu le jour mais la série a été annulée au bout de treize épisodes.

«That ’70s Show» était sortie en 1998. Pendant huit saisons, les spectateurs ont pu suivre les aventures d’Eric Forman, amoureux de sa voisine Donna, et de leur bande d’amis, Kelso (Ashton Kutcher), son exaspérante et riche petite amie Jackie (Mila Kunis), le rebelle de la bande Hyde (Danny Masterson) et l’étudiant étranger Fez (Wilmer Valderrama).