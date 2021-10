Halloween 2021 : Découvrez les expériences immersives et horrifiques du «Manoir Halloween Festival» à La Villette

Ames sensibles, s'abstenir. Du 22 au 31 octobre, le premier Manoir Halloween Festival prend ses quartiers à la Grande Halle de la Villette, pour un événement hors-normes qui promet de faire cauchemarder longtemps ses visiteurs.

Spécialiste depuis 10 ans du spectacle immersif du genre à coller la frousse même aux plus hardis des gaillards, le Manoir de Paris voit plus grand cette année, pour faire vivre une expérience exceptionnelle à tous ceux qui oseront s'aventurer dans son nouveau «village tout droit sorti du monde des morts», étendu sur plus de 4 000 m2.

Tout a été prévu en grand, puisque ce sont pas moins de 200 acteurs dans la peau (déchiquetée) de monstres et autres zombies qui déambuleront pour cet événement inédit en France, qui proposera notamment la visite de quatre «Maisons Hantées». «Vue, toucher, odorat, ouïe… Tous vos sens sont sollicités durant cette visite dont vous devenez acteur à part entière», promettent les organisateurs.

Dans « Le sanctuaire », les visiteurs devront suivre les ordres de la Mère Supérieure : «A l’orphelinat, le silence est de mise. Les enfants en ont payé le prix. Leurs esprits osent rôder dans mes couloirs; il est temps que les soeurs et moi même reprenions l'établissement d'une main de fer. Quant à vous, tenez-vous à carreau lors de votre passage !», annonce-t-elle.

« L’abattoir » rappellera à ceux qui l'auraient oublié que La Villette accueillait jadis les abattoirs de Paris : les visiteurs y découvriront « la vieille ferme de la famille Samhain et ce qui se cache derrière sa façade. On entend dire que les cris du bétail s'y mêleraient à des appels à l’aide... Maintenant que vous êtes là, vous êtes devenus leurs hôtes pour le dîner. A quelle sauce serez-vous dégustés ?».

Dans « L’asylum » il faudra veiller à ne pas perdre la boule : «Dans notre établissement, votre santé mentale est notre priorité, est-il annoncé. Faites confiance à notre personnel, présent à chaque instant de votre internement. Détendez-vous et ne vous laissez plus emprisonner par le monde extérieur, Asylum est votre remède; votre vie est entre nos mains».

Enfin, « Le Zombie Market bio » fera main basse sur la viande : «Cet automne, faites vos courses dans Zombie Market Bio, 4ème et dernière maison hantée du Manoir Halloween Festival. Nouvel arrivage en provenance d’une autre dimension; courrez vous ravitailler, tout va disparaître. Dans un supermarché, une catastrophe naturelle vient de s’abattre. Les clients comme les employés sont soudainement pris d’une folle envie de tout dévorer. Fini les produits locaux de saison et les allées bio, vegan ou pas, tout le monde s’arrache la chair fraîche.»

Capture du site lemanoirdeparis.fr

Le Manoir Halloween Festival, ce sera aussi cinq «Scream Zones» pour des rencontres monstrueuses qui risquent de faire monter les décibels, mais aussi des espaces food pour des dégustations aux couleurs d’Halloween, et des animations effrayantes et fun pour frissonner de plaisir entre amis ou en famille, comme des ateliers make-up, du lancer de haches, un parcours du combattant zombie, de la «guidance spirituelle» (cartomancie), et des projections de films.

La série American Horror Stories, diffusée depuis septembre sur Disney+, sera quant à elle au coeur d'une expérience narrative qui aura de quoi « affoler votre rythme cardiaque».

Dans une tente au décor immersif éclairé à la lueur d'un « feu de camp », Disney+ proposera d'y découvrir ou redécouvrir «les contes et légendes urbaines les plus terrifiantes racontés par un garde forestier légèrement paranoïaque»…

Cinq boutiques donneront en outre l’occasion à ceux qui le voudraient de dénicher un souvenir de leur passage.

Le Manoir Halloween Festival se tiendra du 22 au 31 octobre à la Grande Halle de la Villette, Paris 19. Le prix des billets varie entre 50 et 80 euros pour les billets classiques entre 75 et 110 euros pour les billets coupe file VIP. Les horaires et informations complémentaires sont à retrouver ici.