Cinéma : un nouveau Projet Blair Witch est en préparation

Vingt-cinq ans après la sortie du premier volet, un nouveau Projet Blair Wich est en cours de préparation au sein des studios Lionsgate et Blumhouse, ce dernier étant à l’origine des franchises «Paranormal Activity» et «The Purge».

La franchise horrifique reprend du service. Un nouveau «Projet Blair witch» est en cours de développement, a annoncé ce mercredi le studio Lionsgate à l’occasion du Comicon, qui se tient actuellement à Las Vegas, a rapporté la presse américaine.

Pour relancer la franchise vingt-cinq ans après le sortie du premier volet en 1999, le studio s’associe à Jason Blum et sa société de production Blumhouse, passé maître en matière de productions horrifiques, à qui l’on doit plusieurs franchises à succès, de «Paranormal Activity» à «The Purge», en passant par «M3GAN» et «Five Nights at Freddy’s», dernièrement.

Un projet qui ravit Jason Blum, véritable fan de la franchise. «Je suis un grand admirateur du projet Blair Witch, qui a introduit le concept de found footage (film réalisé à partir de pellicules prétendument trouvées par hasard, comme si un amateur avait véritablement tourné ces images NDLR) auprès du grand public et est devenu un véritable phénomène culturel», a en effet déclaré ce dernier dans un communiqué, cité par Associated Press.

Un film horrifique devenu culte

«Je ne pense pas qu'il y aurait eu «Paranormal Activity» s'il n'y avait pas eu au préalable un «Blair Witch», donc cela me semble être une opportunité vraiment spéciale et j'ai hâte de voir où cela mène», a-t-il poursuivi sans en dire plus sur le nouveau projet, dont aucune date de sortie n’a été annoncée.

Pour mémoire, le premier «Projet Blair Witch», film tourné avec un tout petit budget et des acteurs inconnus, a marqué le genre horrifique de son empreinte au point de devenir un véritable phénomène, ayant enregistré près de 250 millions de dollars au box-office. Deux suites ont suivi, «Book of Shadows : Blair Witch 2», (2000) et «Blair Witch» en 2016.

Le premier volet de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, mettait en scène avec un réalisme effroyable trois jeunes cinéastes disparus en 1994 dans la forêt de Black Hill au cours d'un reportage sur la sorcellerie, alors qu’un an plus tard, le film de leur enquête est retrouvé et qu’on les suit au fil de leur terrifiant itinéraire.

Lors de sa sortie en 1999, le film avait laissé planer le doute quant à la possibilité qu’il s’agisse d’une histoire vraie, participant encore plus au succès du long métrage.