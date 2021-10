Paraiso : la série fantastique espagnole à découvrir sur myCANAL le 11 novembre

Les nostalgiques des années 1990 vont adorer. La série espagnole «Paraiso» et ses 7 épisodes débarquent en exclusivité sur myCANAL le 11 novembre prochain.

Créée par Fernando González Molina, Ruth García et David Oliva, cette série fantastique plante son décor à la fin de l’été 1992, sur la côte de la région du Levant en Espagne. C’est là que trois jeunes filles de 15 ans – Sandra, Eva et Malena – disparaissent sans laisser de traces lors d’une soirée en discothèque. La police se charge immédiatement d’enquêter sur cette disparition. Mais selon Javi, le frère de Sandra, les autorités font fausse route. Il décide, avec l’aide de ses amis Quino, Alvaro et Zeta, de mener ses propres investigations. C’est ainsi qu’ils découvrent l’existence de créatures venues d’un autre monde.

Une mystérieuse disparition. Une bande d'amis qui mène l'enquête. Des créatures d'un autre monde.





Avis aux 90's lovers ! Le thriller fantastique #Paraiso débarque le 11 novembre. pic.twitter.com/N7UmbzpWC9 — CANAL+ (@canalplus) October 20, 2021

Diffusée sur la chaîne espagnole Movistar, Paraiso est une série fantastique qui effectue des voyage dans le temps, un dans le passé, et un autre à une époque pas si éloignée du monde moderne. Le casting est porté par une jeune génération de comédien(-nes) extrêmement talentueuse. Une vraie découverte qui possède tous les ingrédients pour s’imposer sur la liste des «incontournables» pour les abonnés à myCANAL.