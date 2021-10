Squid Game : Tout savoir sur l'actrice Ho-yeon Jung

L’actrice Ho-yeon Jung (orthographié parfois Hoyeon Jung en nos contrées) est devenue une star internationale grâce à la série « Squid Game », dans laquelle elle joue le rôle du joueur numéro 067, alias SaeByeok Kang.

La popularité de la série a soudainement boosté la notoriété de la jeune femme, en témoigne son compte Instagram passé en quelques jours seulement de 410.000 abonnés à plus de 22,5 millions, faisant d'elle l’une des personnalités les plus suivies dans son pays.

« Je pensais que ‘Squid Game’ était une série amusante et intéressante à filmer, mais je ne m’attendais pas du tout à ce qu’elle ait un tel impact », confie la jeune femme qui était déjà connue en Corée du Sud pour de petits rôles et son métier de mannequin qu'elle exerce depuis qu'elle a 16 ans.

Ho-yeon Jung est née le 23 juin 1994 à Séoul, en Corée du Sud. «Je me suis demandé ce que je pouvais faire de ma vie pour pouvoir me nourrir, racontait-elle au Vogue américain en 2015. Et je me suis dit : 'Oh, je suis grande, alors pourquoi ne pas essayer le mannequinat ?'».

Sa carrière avait véritablement démarré en 2016, après avoir terminé deuxième au concours « Korea’s Next Top Model ». Esteem Models, la plus grande agence de mannequinat en Corée du Sud, avait alors décidé de lui faire signer un contrat.

Depuis cette année-là, Ho-yeon Jung a souvent fait la Une des magazines de mode locaux, mais elle est désormais courtisée par les maisons de couture européennes.

« Elle vient de signer un contrat d’un million de dollars avec Louis Vuitton. Elle sera l’un de leurs visages exclusifs. Évidemment avec l’intention de vendre des sacs à main encore plus chers en Asie. », est-il indiqué dans la version coréenne du magazine Vogue du mois de novembre 2021. «Adidas et Saint Laurent l’ont maintenant aussi prise sous contrat. Les choses vont très vite pour HoYeon. On s’attend à ce qu’elle soit aussi demandée que Gigi et Bella Hadid lors des prochaines Fashion Week. HoYeon Jung est passée du statut de mannequin ‘ordinaire’ à celui de top model en quelques semaines seulement. Tout ça grâce à ‘Squid Game’ ».

Haute couture, prêt à porter, cosmétiques… Toutes les marques se l’arrachent en effet.

HoYeon Jung pour adidas Originals





L'actrice de Squid Game annonce sa signature avec la marque allemande. pic.twitter.com/xHdbZnsSsK — Views (@views_mag) October 5, 2021

En 2020, Ho-yeon rejoint l’agence de comédiens Saram Entertainment. «Je me préparais pour la Fashion Week de New York lorsque mon agence m’a demandé d’envoyer une vidéo d’audition. Tout ce que j’ai fait pendant cette période, à part manger, c’était de lire le script», a raconté le mannequin lors d’une conférence de presse. Sa lecture : le scénario de Squid Game...

«Je suis une personne différente depuis ‘Squid Game’, confie Ho-yeon, selon des propos relayés par le site 7sur7. J’ai appris tellement de choses en si peu de temps. En tant qu’actrice et en tant qu’être humain (…) Je vis à New York depuis longtemps parce que je voulais une carrière internationale. Et maintenant, c’est fait. Mais pour ça, j’ai dû retourner en Corée pour un travail d’actrice. C’est étrange. Étrange. Mais c’est fantastique d’avoir tant d'opportunités en tant que mannequin asiatique. Il y a beaucoup de talents en Asie, et beaucoup de belles filles aussi. J’espère pouvoir être un exemple pour les femmes de mon pays qui caressent de grands rêves. Tout est possible. Vous devez y croire et vous battre».