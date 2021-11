YOU, saison 3 : deux acteurs de la série seraient en couple

La presse people américaine en est folle. Les acteurs de la série «YOU», Victoria Pedretti et Dylan Arnold, alimentent les rumeurs d’une possible idylle après avoir été aperçus ensemble le week-end dernier dans les rues de Los Angeles.

L’interprète de Love Quinn, 26 ans, et celui qui vient de faire son apparition dans la saison sous les traits de Theo Engler, le beau-fils d’un entrepreneur fortuné, 27 ans, ont été photographiés dimanche dernier en train de faire leurs courses – dont du papier toilette et de la lessive (indicatif d’une relative proximité), mais aussi de s’acheter des boissons et des pâtisseries. Un autre cliché publié par le site américain Page Six datant du même jour montre les deux acteurs entrer dans une maison, Dylan Arnold tenant dans sa main deux brosses à dents.

Relativement inconnu du grand public, Dylan Arnold crève l’écran dans la saison 3 de YOU dans la peau de l’énigmatique Theo Engler. L’acteur de 27 ans originaire de Seattle a été repéré dans le film Girls Only en 2014 avec Chloë Grace Moretz et Keira Knightley, avant d’apparaître dans des rôles récurrents dans les séries S.W.A.T ou Nashville. Il a ensuite obtenu un rôle dans le film d’horreur Halloween en 2018 au côté de Jamie Lee Curtis, avant de connaître le succès avec la saga After, un teen drama adapté des romans d’Anna Todd.