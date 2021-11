Disney+ Day : tout savoir sur la journée événement organisée ce vendredi 12 novembre par la plate-forme de streaming

Pour célébrer les deux ans du lancement du service de streaming Disney+, lancé il y a deux ans aux Etats-Unis, Disney proposera le Disney+ Day, ce vendredi 12 novembre.

Un événement mondial qui donnera notamment l’occasion aux fans de découvrir de nouveaux programmes exclusifs ainsi que de nombreuses surprises. Alors que de nouveaux contenus seront disponibles ce vendredi, le service partagera également des premiers aperçus de ses films et séries à venir.

Disney+ Day verra notamment le lancement (aux Etats-Unis) de films tels que «Jungle Cruise», «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» et, de ce côté de l'Atlantique, du nouveau film original Disney+ «Maman j’ai raté l’avion», mais aussi de la mise en ligne d'un documentaire sur Boba Fett dans l'attente la série (qui arrivera en décembre), ou encore du film «Il était une fois», avec Patrick Dempsey.

*Tente d'imiter le chant de Giselle* On a une annonce à vous faire : Il était une fois arrive dès vendredi en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Kc2x9jvOEv — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 8, 2021

La mini-série «Dopesick», adaptation du best-seller de Beth Macy qui dresse les portraits saisissants de familles touchées par la crise des opiacés, avec Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Will Poulter, Kaitlyn Dever et Rosario Dawson, sera à découvrir en exclusivité.

«Allegra», première production originale Disney+ en Amérique latine sera aussi lancée, tout comme la deuxième saison de la série «Le monde selon Jeff Goldblum».

La firme aux grandes oreilles dévoilera en outre un court métrage spécial Simpson intitulé «Le Plusanniversary des Simpson», un nouveau court-métrage Pixar appelé «Ciao Alberto», et une série de courts-métrages inédits Olaf présente, toujours avec Dany Boon pour doubler le fameux bonhomme de neige. Le personnage et son humour nous replongeront cette fois dans les histoires du Roi Lion, d'Aladdin et de La Petite Sirène.

Les fans de musique plongeront quant à eux dans les coulisses du dernier concert de Billie Eilish, avec le documentaire «The Making of Happier Than Ever : Une lettre d'amour à Los Angeles», à découvrir également ce 12 novembre.

Spécial Disney+ Day 2021 de Marvel Studios donnera aux fans de Marvel un premier aperçu des projets des studios. A noter aussi qu’à l'approche de la diffusion de la série «Hawkeye», prévue le 24 novembre, un nouvel épisode Les Légendes des Studios Marvel se concentrera sur le personnage.

DU LOURD SUR LES RÉSEAUX

Par ailleurs, de nouvelles bandes-annonces, extraits, clips exclusifs et apparitions spéciales seront publiés sur les réseaux sociaux. Le vendredi 12 novembre à 14h, les fans pourront se connecter sur Twitter, Facebook, et Instagram (@DisneyPlusFR) et découvrir des images inédites, de nouvelles bandes annonces, des clips exclusifs et des apparitions de créateurs et de stars de Disney+, pour en savoir plus sur les nouveaux contenus qui seront lancés sur Disney+ au sein des mondes Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star.

Les fans peuvent aussi se connecter sur TikTok, où Disney+ a créé un compte officiel qui hébergera du contenu exclusif en format court où l’on retrouvera toutes les histoires, les marques et les personnages iconiques de Disney+.

LE DISNEY+ DAY NE SERA PAS QU’EN LIGNE

Les célébrations du Disney+ Day ne se limiteront pas au service de streaming. Dès ce jeudi 11 novembre, Disney+ invite les fans à s’immerger dans cinq univers de la plateforme (Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, et National Geographic), pour une promenade thématisée sur l’esplanade du Palais de Tokyo, de 10h à 22h. Il y aura notamment des structures gonflables géantes, des choses à déguster, des jeux digitaux interactifs, etc.

Le 12, des animations seront programmées dans les parcs d’attraction Disney.

Disneyland® Paris célèbre aussi le Disney+ Day le 12 novembre. Profitez d’une journée spéciale au cœur du Parc Walt Disney Studios® https://t.co/l47sKLbTFc pic.twitter.com/jH5DK7kBvW — Groupe Euro Disney (@DLPNews) November 8, 2021

Les abonnés Disney+ bénéficieront aussi de la livraison gratuite du 12 au 14 novembre, pour tout ce qu'ils achètent sur ShopDisney.

Les amateurs d'art numériques se pencheront sur la collaboration de Disney et VeVe, la plus grande plate-forme de collection numérique mobile, qui lanceront une série de NFT mettant en vedette des personnages emblématiques.

A noter que ceux qui n'ont pas d'abonnement Disney+ pourront bénéficier d’une offre spéciale de lancement Disney+ Day pour une durée limitée. Ils pourront profiter d'un premier mois à 1,99 euro (au lieu de 8,99 euros) et ce jusqu'au 14 novembre.

In celebration of #DisneyPlusDay, get ready for a week of Golden Moments featuring some of your favorite Disney, @Pixar, @StarWars, @Marvel, and @TheSimpsons characters immortalized as NFT artwork. For more details: https://t.co/xp5rzmQCFV pic.twitter.com/gWkm5kkwRL — Disney (@Disney) November 8, 2021