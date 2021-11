Scandale dans Koh-Lanta : Teheiura exclu du jeu pour tricherie

Teheiura, héros emblématique de « Koh-Lanta, La Légende», a ce mardi été exclu du jeu après avoir avoué qu’il avait triché.

«Nous avons appris, et nous avons eu la confirmation, qu’à plusieurs reprises, vous avez demandé à des pêcheurs qui passaient au large, de la nourriture. Et que plusieurs fois, on vous a apporté à manger sur le camp», a déclaré Denis Brogniart d’un air solennel en s’adressant au candidat dans une séquence du onzième épisode diffusé ce 9 novembre.

«J’ai mangé deux fois», confirme alors le Polynésien qui participait-là pour la cinquième fois au jeu de TF1. «Sur les cinq aventures que j’ai vécues, c’est la plus dure physiquement et mentalement dans le domaine de la survie (…) La tentation a été trop forte.», a lâché l’aventurier en larmes. «Même moi, je ne me comprends pas à ce moment-là quand je lui fais ça», a-t-il raconté, en mimant le geste qui lui a servi pour demander de la nourriture. «Je ne cherche même pas d’excuses…», a-t-il confié avant d’ajouter : «J’ai failli à une règle que j’ai acceptée. C’est pour ça que ça va me peser toute ma vie. Ce qu’il s’est passé, mon geste irréparable sur le moment, va me servir de leçon».

Ayant eu «un comportement déloyal, qui constitue un manquement à l’éthique», comme l’a qualifié Denis Brogniart, Teheiura a été exclu du jeu par la production. «Être capable de faire un mea culpa comme vous venez de le faire est important mais il va y avoir une sanction. Vous ne pourrez pas profiter de votre seconde chance dans l’aventure», lui a encore fait savoir le présentateur.

Après avoir «accepté la sanction», Teheiura a présenté ses excuses pour avoir «franchi cette ligne rouge» puis a quitté l’Ile des Bannis et rejoint la résidence du jury final. Exclu du jeu, il aura donc quand même le droit de voter pour désigner le gagnant de l’édition en cours.

À la suite de la diffusion de cet épisode Teheiura a tenu à s’expliquer de nouveau via son compte Instagram. Il explique qu’on lui a donné de la nourriture à deux reprises «le même jour», et qu’il a partagé l’offrande avec d'autres aventuriers. «Dans la vie, nous faisons toutes et tous des erreurs. J’en ai fait une. J’ai préféré reconnaître de suite et sortir du jeu. Car oui, Koh-Lanta est un jeu, rappelle Teheiura. Je présente mes excuses aux gens qui m’ont toujours soutenu. J’espère que cela n’effacera pas les bons moments ensemble.»