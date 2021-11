CANAL+ : le génie de Blanche Gardin à l'œuvre dans sa série «La meilleure version de moi-même»

Blanche Gardin arrête l’humour ! Pour sa première incursion dans le monde de la série télévisée, l’humoriste propose avec «La meilleure version de moi-même» un faux-documentaire en forme de prolongement délicieux de son alter égo scénique.

Déclinée en 9 épisodes, la série suit Blanche Gardin à un moment charnière de son existence. L’artiste souffre de problèmes digestifs – dont elle s’inspire dans ses spectacles malgré tout – depuis le début de sa carrière. Sa rencontre avec un naturopathe vient bouleverser le cours de son existence. Ce dernier lui explique que ses performances scéniques, où elle pratique l’autodérision, l’ont enfermé dans une boucle de négativité dont elle doit absolument s’extraire. Blanche Gardin s’engage alors sur la route du développement personnel, de la quête du bien-être, et de la recherche spirituelle. Non sans avoir, au préalable, annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière.

Blanche Gardin part à la découverte de son vrai « soi »





La Meilleure Version de Moi-Même, à découvrir le 6 décembre. pic.twitter.com/rbV3ThpHOA — CANAL+ (@canalplus) November 16, 2021

Poursuivre la vie de son personnage scénique dans une série en 9 épisodes est un pari potentiellement risqué pour Blanche Gardin. Surtout sous la forme du faux-documentaire, un modèle largement exploité à la télévision – notamment des comédies américaines telles que The Office ou Parks and Recreation – avec lequel il peut sembler difficile de se démarquer. Le talent de l’humoriste, et la façon dont ce projet a été pensé, parvient toutefois à éviter la comparaison frontale. La meilleure version de moi-même se révèle comme une création à part entière où l’humour de la jeune femme s’exprime à travers ses personnages, avec beaucoup de subtilité. Et parfois même dans une tension dramatique qui peut surprendre.

«Dans le faux-documentaire, les personnages se débattent sans arrêt avec leur propre altérité. Le comique vient des moments où ils ne s’en rendent pas compte eux-mêmes. Ils peuvent se contredire eux-mêmes dans la même séquence, avoir des choses qui ‘leur échappent’, être tour à tour idiots, méchants, émouvants, sensibles, on peut quand même les aimer, car nous sommes les voyeurs, et cela nous rend plus cléments à leur égard, et nous rappelle que nous-même, si nous avions une caméra braquée sur nous en permanence, ne serions peut-être pas si beaux à regarder vivre qu’on le fantasme», explique Blanche Gardin dans une note d’attention.

