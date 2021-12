Les séries incontournables à voir en décembre 2021

L'idée même de devoir courir les magasins, emballer les cadeaux, décorer le sapin et vous gaver de foie et de bûche vous pèse ? Bonne nouvelle, ce mois de décembre est un excellent cru en matière de séries. Qu’il s’agisse de nouveautés ou de suites inédites, il est temps de se glisser sous un plaid et de binge-watcher jusqu'à la nouvelle année.

Girls5Eva, en décembre sur Canal+ (et MyCanal)

Les anciennes membres d'un grils band des années 1990 décident de reformer leur groupe pour retenter leur chance dans la musique… Produite par Tina Fey, cette comédie américaine de 8 épisodes de 26 minutes est portée par Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Busy Philipps, et Paula Bell.

Dexter : New Blood, le 16 décembre sur Canal+ (et MyCanal)

Toujours incarné par Michael C. Hall, Dexter, le brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami qui a viré tueur en série, a pris une nouvelle identité et s'est construit une nouvelle vie dans cette suite créée huit ans après la fin de la série originalle.

Starstruck, à partir du 20 décembre sur Canal+ (et MyCanal)

Cette comédie romantique britannique, de et avec la comédienne néo-zélandaise Rose Matafeo, est composée de 6 épisodes de 26 minutes. Le pitch : À Londres, Jesse, la vingtaine, jongle avec les boulots... Sa vie se complique un peu plus lorsqu’elle découvre que celui avec qui elle a passé la nuit du Nouvel An est une star de cinéma... et que leur relation va prendre un tour inattendu.

American Rust, Diffusée depuis le 25 novembre, sur canal+ (et mycanal)

American Rust est une série américaine de 9 épisodes de 52 minutes produite par Showtime et créée par Dan Futterman, d’après le roman de Philipp Meyer. Elle explore «l’Amérique désenchantée de l’ère post-industrielle à travers un personnage complexe de shérif», incarné par Jeff Daniels (The Comey Rule, The Newsroom, Steve Jobs). À ses côtés, Maura Tierney (Your Honor, The Affair, The Good Wide) est celle pour qui il est prêt à franchir toutes les lignes.

Nona et ses filles, à partir du 2 décembre sur Arte

Cette première série de Valérie Donzelli (La guerre est déclarée), est annoncée comme « un conte joyeux et fantasque sur la maternité et les tourments féminins ». Miou-Miou y incarne une mère de triplées responsable de planning familial qui tombe enceinte à 70 ans.

La meilleure version de moi-même, le 6 décembre sur Canal+(et mycanal)

L’humoriste Blanche Gardin propose un hilarant faux-documentaire sur la vie de son alter ego scénique.

Le Livre de Boba Fett, le 29 décembre sur Disney+

L’univers Star Wars s'étend encore avec ce spin-off de «The Mandalorian», dont un nouveau trailer vient d’être dévoilé. Signée Jon Favreau et Dave Filoni, l'intrigue se situe entre Le «Retour du Jedi» et «Le Réveil de la Force». «The Book of Boba Fett» suivra plus précisément les aventures du célèbre chasseur de prime incarné à l’écran par Temuera Morrison («Star Wars : L’attaque des clones») et de la mercenaire Fennec Shand (introduite dans «The Mandalorian» et interprétée par Ming-Na Wen).

The Big Leap, série originale Star, le 1er décembre sur Disney+

Cette série originale Star portée par Scott Foley (Scandal) et Teri Polo (The Fosters), est un conte moderne qui suit des hommes et des femmes, plutôt malchanceux jusqu’alors, qui tentent de reprendre leur vie en main.

Les Années coup de cœur, le 22 décembre sur Disney+

Trente ans après, la comédie dramatique à succès des années 1980 fait son retour dans une toute nouvelle version.

Dopesick, fin de la saison 1, sur Disney+

Formidable série coup de poing, directement inspirée de la véritable crise des opioïdes aux Etats-Unis, Dopesick pose un regard sans concession sur l’industrie pharmaceutique et ses mortelles magouilles.

Hawkeye, la suite de la saison 1, sur Disney+

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver, Loki et What If…?, Hawkeye vient grossir les rangs des séries Marvel Studios sur Disney+ avec six épisodes pleins d'action et d'humour. Jeremy Renner y retrouve le rôle de Clint Barton, alias Hawkeye, qui espérait bien pouvoir passer Noël avec ses enfants avant de croiser la route de Kate Bishop, une jeune archère de 22 ans qui se retrouve malgré elle mêlée à un complot criminel d’envergure.

And Just Like That, le 10 décembre sur Salto

Onze après le film Sex and The City 2, Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker, et ses amies, Miranda et Charlotte, jouées respectivement par Cynthia Nixon et Kristin Davis, sont de retour dans une suite de la série culte Sex and the City.

La Roue du temps, suite des épisodes de la première saison, sur Amazon Prime

Adaptée de la célèbre saga littéraire, cette nouvelle série de fantasy à gros budget suit Moiraine, (Rosamund Pike), une puissante magicienne, membre d’un ordre féminin baptisé les Aes Sedai, et lancée dans une quête : celle du Dragon, un être humain qui serait la résurrection d'un être puissant sur lequel reposerait le sort du monde.

En décembre débarquent aussi des suites très attendues de séries stars

La Chronique des Bridgerton, saison 2, le 25 décembre sur Netflix

Là voilà qui reviendra un 25 décembre... Un vrai cadeau de Noël pour les fans qui se délectent des amours passionnelles dans la haute société londonnienne du XIXe siècle. A voir si le succès sera aussi phénoménal sans Regé-Jean Page dont le sex-appeal avait vraisemblablement beaucoup pesé dans la réussite de la première saison.

Perdus dans l’espace saison 3, le 1er décembre sur Netflix

L’ultime saison du très sympathique remake de la série de science-fiction Lost in Space arrive. Le synopsis officiel annonce que « la tension sera à son paroxysme et l'instinct de survie de la famille Robinson mis à rude épreuve. Après être restés coincés sur une mystérieuse planète durant une année, Judy, Penny, Will et le Robot doivent mener l'évacuation de 97 jeunes colons ».

La Casa de Papel saison 5 vol 2, le 3 décembre sur Netflix

Alors que Netflix vient d’annoncer une série dérivée sur le personnage de Berlin à venir, il est temps de découvrir le sort réservé aux braqueurs masqués dans les ultimes épisodes de la série espagnole à succès.

The Witcher, saison 2, le 17 décembre sur Netflix

Basée sur la série de romans d'Andrzej Sapkowski, dont l'oeuvre a également inspiré la saga de jeux vidéo à succès éponyme, The Witcher a rencontré un succès monumental à son lancement sur Netflix. Dans les nouveaux épisodes, Geralt de Riv (Henry Cavill) poursuivra la formation de la jeune Ciri (Freya Allan).

Emily in Paris, saison 2, le 22 décembre sur Netflix

Un an après la sortie de la saison 1, Emily Cooper est de retour, toujours aussi fashion. Désormais « plus à l’aise dans sa vie parisienne », la jeune Américaine a toutefois «encore du mal à s’habituer à certaines traditions françaises», et à gérer ses affaires de coeur...

Cobra Kai, saison 4, le 31 décembre sur Netflix

L’électrisante suite en série de la saga ciné culte des années 1980 Karaté Kid, continuera de régaler toutes les générations.

Alex Rider, saison 2, dès le 14 décembre sur OCS

Adaptée du quatrième roman d’Anthony Horowitz, Eagle Strike, cette deuxième saison voit le jeune Alex Rider s’embarquer dans une nouvelle mission durant laquelle il va devoir opérer en solo sans le MI6.

La suite de la saison 11 de Curb your Enthusiasm, sur OCS

«Le monde change et il est toujours lui-même», Larry David is back.

HP, saison 2 sur OCS

En bonus, on triche en ajoutant ce petit bijou certes déjà sorti en novembre, mais qu'il ne fallait absolument pas rater, rien que pour le talent de Tiphaine Daviot. Ici dans la peau d’une interne en médecine psychiatrique, l'actrice parvient à nous fait passer du rire aux larmes avec une aisance incroyable. A l’instar d’Hippocrate, HP mérite aussi mille fois le détour pour sa plongée dans le système de santé français, qui souffre, avec ses patients, d'un manque cruel de moyens.