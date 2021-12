Berlin : de quoi parlera le spin-off de La Casa de Papel ?

Ce mercredi 1er décembre, Netflix a annoncé la sortie à venir d’un nouveau programme axé sur Berlin, un des personnages emblématique de la série espagnole La Casa de Papel.

« Le braquage touche à sa fin, mais l’histoire continue... », a fait savoir Netflix sur Twitter, précisant simplement que la sortie de ce spin-off aurait lieu en 2023. Intitulée pour l’heure « Berlin : A New Series » ( « Berlin : une nouvelle série »), la série devrait se concentrer sur le personnage de Berlin, mort au cours de la deuxième saison de « La Casa de Papel », et interprété par l’acteur espagnol Pedro Alonso.

Berlin, qui apparaît aussi dans la suite de la série sous forme de flashbacks, n'a pas une personnalité reluisante mais plaît aux fans. « C'est un moment mémorable parce que c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre », s’est réjoui l’acteur qui estime que «Berlin a encore beaucoup à donner », comme il l’a déclaré ce mardi 30 novembre lors d’un sessions de questions-réponses avec des fans.

Attention spoilers ! Criminel le plus expérimenté de la bande, Berlin a pris part dès sa conception au projet de son frère, Le Professeur, de braquer la Banque d'Espagne. C'est un homme d'une quarantaine d'années cynique et odieux pourtant très apprécié du public. «Il est misogyne, psychopathe, égocentrique, narcissique, un violeur mais il y a des choses que les gens admirent chez lui comme le fait que l'amitié soit importante pour lui, sa loyauté », avait notamment expliqué Alex Pina, le créateur de la série, selon les propos rapportés par Télé-Loisirs.

Dans les parties 1 et 2 de La Casa de Papel, on apprend qu’il est atteint d'une maladie dégénérative qui ne lui laisse que peu de temps à vivre, mais Berlin meurt sous les balles de la police dans le dernier épisode de la partie 2, faisant ainsi gagner du temps au reste de la bande pour s'échapper. Dans les 3 et 4, on découvre son travail de préparation du casse, ainsi que sa vie personnelle, notamment la relation ambiguë qu'il entretient avec son ami Martin, alias Palerme.

Pour l’heure, on ignore à quel moment de sa vie sera consacrée la série. Et qui sait, peut-être apprendra-t-on qu’il n’est en fait pas vraiment mort ?

This heist might be coming to an end, but the story continues...





Este atraco llega a su fin... pero la historia continúa... Berlín 2023, solo en Netflix.





L’annonce de ce spin-off a précédé de quelques jours seulement la diffusion des ultimes épisodes de La Casa de Papel, dont le volume 2 de la partie 5 sera en effet mis en ligne ce vendredi 3 décembre sur Netflix. L’issue du fameux braquage de la Banque d’Espagne ne sera donc pas un adieu mais un simple au revoir avec l’univers créé en 2017 et qui a connu un succès phénoménal.

Une adaptation coréenne de La Casa de Papel verra d’ailleurs le jour en 2022 avec, pour la petite histoire, l’acteur Park Hae-Soo, qui incarnait l'horrible Cho Sang-woo dans «Squid Game», autre carton de Netflix, dans le rôle de… Berlin.