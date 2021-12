Plus Belle la Vie : Avy Marciano décide de quitter le feuilleton

Avy Marciano, qui incarne Sacha Malkavian depuis onze ans dans Plus Belle la Vie, a annoncé son départ définitif du feuilleton.

« Ma décision est un départ, pas une pause. J'ai toujours pensé que la vie d'un personnage ne pouvait pas durer indéfiniment. Avant que ça tourne en rond, j'ai pris la décision de partir », affirme le comédien âgé de 49 ans dans une interview pour Télé Star.

« On a réussi à me retenir avec plaisir avec une dernière arche autour de la liberté d’expression et de la cécité. Mais je considère désormais que c’est la fin de Sacha », a ajouté l’interprète de Sacha Malkavian.

Le comédien estime que Sacha a manqué d’action et eu une évolution « un peu redondante ». S’il ne se « retrouvait plus dans son personnage », il gardera néanmoins de bon souvenir du Mistral. « Mon meilleur souvenir est probablement mon arrivée dans la série. Entrer dans cette merveilleuse aventure, c'est un sentiment que je garderai longtemps », a-t-il confié.

Peut-être fera-t-il d’ailleurs un jour un retour… « [Sacha] quitte tout simplement Marseille pour rejoindre Victoire à Bordeaux (…) Sacha n’étant pas mort, tout est possible. La production va sans doute me rappeler dans quelques années avec une arche autour d’un retour de Sacha », a déclaré Avy Marciano.

En attendant, les fans du comédien pourront le voir prochainement dans «Une si longue nuit», une série de TF1 avec Mathilde Seigner, ainsi que sur les planches, notamment dans une pièce avec Anne Decis, l’interprète de Luna Torres dans PBLV.