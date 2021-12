The Walking Dead : on connait enfin l'origine de l'apparition des zombies sur Terre

Adaptation du comics de Robert Kirkman publié pour la première fois en 2003, «The Walking Dead» touche bientôt à sa fin. Et ce n’est que maintenant que l’origine des zombies qui pullulent dans la série vient d’être révélée (attention spoilers !).

Ce n’est pas dans la série principale, dont la saison 11 viendra clôturer plus d’une décennie d’existence, que cette révélation a eu lieu. Mais dans un des spin-off, The Walking Dead : World Beyond. Dans le dernier épisode de la deuxième saison, les téléspectateurs se retrouvent en France, et découvrent les bâtiments d’une installation biomédicale. Sur un des murs, on peut lire l’inscription «Les morts sont nés ici». Une ancienne scientifique ayant travaillé sur le site, qui est désormais laissé à l’abandon, revient sur place avec l’espoir de mettre fin à la pandémie.

«Y mettre fin ? Vous l'avez commencé», lui lance un homme dont on ne connaît pas l’identité. Ce dernier évoque ensuite l’existence de deux équipes de scientifiques, Primrose et Violet. Et on apprend que la première s’est rendue aux États-Unis peu avant le début de l’épidémie. Ses propos laissent donc penser que l’Homme serait à l’origine de la création du virus, qui aurait donc vu le jour en laboratoire.

Certains fans ont tenté de rattacher cette information aux déclarations de Robert Kirkman qui, en 2020, avait laissé entendre qu’une spore venue de l’espace était à l’origine de l’épidémie, avant de se rétracter en affirmant qu’il s’agissait d’une «blague». L’idée serait que les scientifiques aient découvert un virus inconnu venant de l’espace, puis réalisé des recherches dessus sans en saisir la dangerosité. Mais cela n’est que pure spéculation.