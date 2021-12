Miss Univers 2022 : le magnifique hommage de Clémence Botino à Joséphine Baker (vidéo)

Un très beau clin d'oeil à Joséphine Baker. La Française Clémence Botino, en lice pour le concours Miss Univers 2022 en Israël, a fait une apparition très remarquée lors du défilé en costume national, l'une des épreuves de pré-sélection.

La tenue de la jeune femme de 24 ans était clairement un hommage à la Vénus noire, inhumée au Panthéon le 30 novembre dernier.

C'est d'ailleurs Clémence Botino qui a choisi personnellement son costume, fait d'un ensemble de lingerie ornée de bijoux, de majestueuses ailes en plumes et de bananes posées sur les hanches.

Interrogée sur ce choix, l'ancienne Miss France a expliqué vouloir mettre en avant «une grande dame, une Américaine qui est arrivée en France et qui va entrer au Panthéon», qui était «militante, féministe» et s'était «battue pour l’égalité entre les femmes et les hommes».

En attendant de connaître le nom de la nouvelle Miss Univers, dont le concours se tiendra dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 décembre, la nouvelle Miss France 2022 sera élue ce samedi soir au Zénith de Caen (Calvados).