Miss France : Alexia Laroche-Joubert invite les femmes transsexuelles à s'inscrire au concours

Présidente de la société Miss France depuis octobre 2021, Alexia Laroche-Joubert a fait savoir que les candidates transsexuelles seraient les bienvenues dans le concours.

La dirigeante de la société ALP (qui produit Koh-Lanta) se dit en effet favorable à ce qu’une personne ayant changé de sexe se présente au concours de beauté. «Des transsexuelles à Miss France ? Il n’y a aucun problème !», a-t-elle annoncé ce mercredi 15 décembre au micro de Sud Radio.

« Ce qu'on a toujours dit c'est qu'on demande que l'identité civile soit au féminin », a-t-elle précisé. Et d'ajouter : « Donc, il n'y a pas de problème. S'il y a des transsexuelles qui ont cheminé vers le féminin et qui ont une carte d'identité féminine, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun soucis ».

Interrogée quelques heures plus tard par tvmag.lefigaro.fr, la productrice a déclaré à propos de son annonce : «Je répondais à une question de bon sens, à partir du moment où vous avez un acte civil qui révèle que vous êtes une femme, peu m’importe, que vous soyez une femme de naissance ou ayant fait un changement. Je vais vous dire : qu’elles se présentent !».

Élisabeth Moreno, au côté d'Alexia Laroche-Joubert au moment de l'interview, « s’en réjouit », est-il précisé. «Miss France est un concours de femmes françaises. Si une femme est femme à l’état civil, c’est normal qu’on la laisse concourir sans discrimination», a déclaré la ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Un point de vue qui n’est pas entièrement partagé par Sylvie Tellier. «Quand on s’inscrit à Miss France, on remplit un règlement qui ne doit pas conduire à des enquêtes sur la vie de ces jeunes femmes», avait d’abord déclaré la directrice générale de l’organisation Miss France ce mardi au micro de Philippe Vandel, avant de rappeler qu’un cadre était imposé par le concours, «non pour exclure des gens, mais pour limiter le nombre de candidatures». «Il y a beaucoup de concours, un dédié aux femmes plus petites, un pour les hommes… On ne veut pas être le seul concours de Miss», avait-elle ajouté.