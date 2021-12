Miss France 2022 : après la polémique sur ses cheveux, Miss Aquitaine prend la parole

Après avoir essuyé les critiques concernant sa coiffure lors de la cérémonie de Miss France qui a eu lieu samedi dernier, la candidate Miss Aquitaine s’est exprimée sur Instagram ce mardi 14 décembre.

«Ça serait mentir de dire que je ne suis pas déçue du résultat lors de mon discours et que c’était la coupe que je voulais. Ça ne l’était pas», a ainsi admis Ambre Andrieu.

La jeune femme a toutefois tenu à expliquer dans quelles circonstances elle se trouvait, tout en rappelant aux followers à l’aide de photos, la coupe afro «qu’elle visait dès le début, et qu’elle avait testé à la Réunion lors de son shooting maillot de bain».

Si elle insiste sur le fait «qu’il était impensable pour elle de ne pas montrer son afro sur TF1», et alors même qu’elle avait préparé l’émission, soumise à un timing très serré, qui se résume à «3 minutes pour changer de tenue + coiffure + chaussures pour faire le tableau des 15», les cheveux de Miss Aquitaine ont capitulé face «à la gravité qui a eu raison d’eux, pour la première fois», assure-t-elle.

Les aléas du direct

Il faut dire que les aléas du direct peuvent parfois jouer des tours. En l’occurrence la candidate de 22 ans a précisé que «les projecteurs, la cire qu’elle a utilisé la veille, la chaleur ou encore sa danse» sont des facteurs qui n’ont pas aidé sa texture capillaire. Et ce, malgré la «spécialiste des cheveux afro qui a fait de son mieux depuis le début», précise-t-elle.

De plus, Ambre Andrieu, qui est native de Brazzaville au Congo, caractérise ses cheveux par «une texture particulière et propre à eux». Et comme pour les cheveux frisés, crépus, ou encore bouclés avec parfois du volume, ils nécessitent parfois plus de temps pour les coiffer.

Alors si Miss Aquitaine considère ses cheveux comme «sa force», elle n’oublie pas d’ajouter que durant le concours, «elle était concentrée et a préféré offrir un spectacle en montrant sa personnalité».