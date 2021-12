«How I met your father» : Découvrez la bande-annonce du spin-off de la série culte «How I met your mother»

La première bande-annonce de la série «How I Met Your Father», le spin-off de la sitcom culte «How I Met Your Mother», a été dévoilée.

La nouvelle série d'Hulu créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger («This Is Us», «Love, Victor») reprendra une structure narrative similaire à l’originale. Elle sera cette fois centrée sur une certaine Sophie, une mère de famille campée en voix-off par Kim Cattrall (inoubliable Samantha de «Sex and the City»), qui explique à ses enfants comment elle a rencontré leur père.

Dans l'immense flashback qui compose toute la série, c’est Hilary Duff qui interprète la version jeune de Sophie. La série se déroule à New York, en 2021, et suit le quotidien de cette jeune femme, ses déboires amoureux, et sa bande d'amis incarnés par Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran et Suraj Sharma.

Une diffusion à partir du 18 janvier 2022

L’humour de «How I Met Your Mother» semble avoir été conservé, peut-être une exigence des créateurs de la série mère, qui officient maintenant en tant que producteurs délégués de la nouvelle série. La diffusion de la première saison «How I Met Your Father», composée de 10 épisodes de 26 minutes, est prévue à partir du 18 janvier 2022 sur la plate-forme américaine Hulu.

Disponible désormais sur Disney+, «How I Met Your Mother» s'était achevée en 2014, après plus de 200 épisodes. Durant neuf saisons, les téléspectateurs y avaient suivi les aventures de Ted (Josh Radnor), Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Robin (Coby Slulders) et Barney (Neil Patrick Harris), tandis qu'une version plus âgée de Ted racontait en voix-off à ses enfants comment il avait un jour rencontré leur mère.

Les stars de la série originale feront-ils des apparitions dans le spin-off ? Il faudra encore patienter pour le savoir…

