«Le confinement a été une épreuve psychologique» : Isabelle Camus livre les raisons de sa rupture avec Yannick Noah

Isabelle Camus confirme qu’elle ne partage plus la vie de Yannick Noah, avec lequel elle a eu un fils, Joalukas, et livre les raisons de leur rupture.

« Pour Yannick et moi, le confinement a été une épreuve psychologique. Un couple, pour qu’il fonctionne, il faut l’arroser. Nous étions entrés en crise. J’ai eu besoin de réfléchir. La séparation était la meilleure solution. Au second confinement, nous n’étions plus ensemble. », a révélé la productrice et réalisatrice d’Un gars une fille, dans une interview parue dans Gala.

Yannick Noah et Isabelle Camus s’étaient rencontrés il y a 18 ans. L’ex champion de tennis avaient alors déjà essuyé deux divorces. « Je me suis dit que, si je voulais que ça dure, il valait mieux ne pas passer devant le maire, explique-t-elle toujours dans Gala. Yannick voulait aller vivre à New York pour se rapprocher de ses premiers enfants, je l’ai suivi.»

L'« envie de se recentrer »

Mettant alors son métier entre parenthèses, Isabelle Camus gère la famille. « Aimer un homme célèbre, c’est dur, la vie tourne beaucoup autour de lui, reconnaît-elle avec le recul. Il avait déjà quatre enfants quand je l’ai rencontré. J’ai élevé en partie ses deux dernières filles. J’ai géré pas mal de choses parce qu’il était souvent absent », dit-elle, confiant avoir eu « envie de se recentrer » sur elle.

Son projet aujourd’hui : créer un contenu sur les réseaux sociaux à destination des femmes de son âge. « J’aurai 57 ans en janvier et j’ai envie de dire aux femmes : ‘Ne vous inquiétez pas, tout va bien, vieillir n’est pas un problème’. ».

Déterminée à profiter de son célibat, Isabelle Camus ne ferme cependant pas définitivement la porte à son ancien compagnon : « Yannick a été et est l’homme de ma vie, estime-t-elle. Si ça se trouve, lui et moi, on se retrouvera un jour… »