Yannick Noah poste des photos de ses touchantes retrouvailles avec son petit-fils de 3 ans

Leurs retrouvailles font chaud au cœur. Ce dimanche 9 août l’ancien tennisman Yannick Noah a partagé des photos de lui au côté de son petit-fils qu’il n’avait plus vu depuis de longs mois en raison de la crise sanitaire.

Papa de cinq enfants, et grand-père à deux reprises, l’artiste s’est ce week-end enfin envolé pour Hawaï pour y retrouver sa fille Yelena et son petit garçon, Nohea, 3 ans.

Comblé de bonheur de retrouver les siens, le «happy grand papa» comme il se surnomme lui-même, a partagé d’adorables clichés qui ont fait craqué les internautes. «Trop mignon», «magnifique» ou encore «Super papy», peut-on notamment lire dans les commentaires tandis que certains s’extasient devant leur ressemblance : «Le sourire de son grand père», «Mini you», «le sosie»…

Interviewé en 2020 dans VSD, Yannick Noah avait confié combien la situation sanitaire l’inquiétait, d’autant que sa famille était éparpillée aux quatre coins de la planète : «Eleejah est à Londres, Jenaye à New York, Yelena à Hawaï et Joakim à Los Angeles. Je suis forcément inquiet», avait-il déclaré. De quoi savourer d’autant plus aujourd’hui les heures passées auprès des siens.