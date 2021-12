Britney Spears : sans gêne, son père lui réclame de régler la facture salée de ses avocats

Déchu de son statut de tuteur légal depuis le 12 novembre dernier, Jamie Spears a déposé une demande au tribunal pour que sa fille continue de financer ses frais de justice.

Rapportée par le magazine People, cette requête qui apparaît pour le moins osée alors que chanteuse dénonce justement un « abus de tutelle », a fait bondir l’avocat de cette dernière qui rappelle que, depuis le début de sa mise sous tutelle, la star a payé de ses propres deniers toutes les notes, y compris les frais de justice, de son paternel dont les avocats seraient rétribués 1200 dollars de l’heure précise People.

« M. Spears a détourné plusieurs millions de dollars de Britney en tant que tuteur, tout en payant des millions de dollars supplémentaires à ses avocats, le tout avec le travail de Britney et l’argent qu’elle a durement gagné. La tutelle est terminée et M. Spears a été suspendu. Dans ces circonstances, sa requête est non seulement sans aucun mérite légal, mais c’est une abomination. Britney a livré un témoignage poignant sur la peine que son père lui a causée et ceci vient uniquement s’y ajouter. Ce n’est pas ce qu’un père qui aime sa fille fait », a écrit Mathew Rosengart à destination du juge.

Selon les documents dévoilés par People, le camp de Jamie Spears argue qu’il y a encore « des obligations fiduciaires en cours liées à la liquidation de la tutelle de la personne et de la succession » et « qu’un paiement rapide des honoraires d’avocat de Jamie est nécessaire pour garantir que la tutelle puisse être liquidée rapidement et efficacement pour permettre à Britney de prendre le contrôle de sa vie comme elle et Jamie le souhaitent ».