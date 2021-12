Jared Leto : l'acteur fête ses... 50 ans et laisse ses fans pantois

Difficile à croire tant le temps ne semble pas avoir d’emprise sur lui, mais Jared Leto vient bel et bien de fêter ses 50 ans.

Celui récemment vu à l’affiche du film «House of Gucci» de Ridley Scott, et que les plus de 30 ans ont découvert il y a fort longtemps (et en garde un souvenir ému) dans la série «Angela, 15 ans», a publié pour l’occasion une photo de lui torse nu en remerciant ses fans pour tous leurs bons voeux.

Thx for all the bday wishes! pic.twitter.com/oigCnmBnhx — JARED LETO (@JaredLeto) December 26, 2021

Sur le cliché, Jared Leto a du faux sang qui coule de sa bouche, ce qui laisse entendre qu'il a été pris à l'occasion d'une pause sur le tournage de son prochain film «Morbius», dans lequel il incarne un vampire.

Le physique avantageux du quinquagénaire a ébahi, certains internautes lui demandant s’il devait sa «jeunesse éternelle» à être réellement un vampire, et d'autres où se trouve «sa Fontaine de Jouvence».

Sorry how is Jared Leto 50? pic.twitter.com/6GZuZQftnS — TheRealGeorgie (@Firmino9____) December 26, 2021

Quelques heures plus tard, Jared Leto a partagé une photo de sa mère, enceinte de lui. «Moi et ma mère en Louisiane. Né à 14h36 en 1971. Elle avait fait la robe elle-même avec de vieux tissus», a-t-il écrit en légende.

Dans un post de 2016, l’acteur s’était lui-même amusé à comparer deux photos de lui prises à huit années d’intervalle. Bluffant.