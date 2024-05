50 Cent : le rappeur porte plainte contre son ex-petite amie pour diffamation après ses accusations de viol et d'abus physiques

50 Cent a attaqué son ancienne compagne Daphne Joy en justice, suite aux accusations de violences physiques et de viol de cette dernière à son encontre, en mars, sur les réseaux sociaux.

Une nouvelle bataille judiciaire. 50 Cent a porté plainte pour diffamation contre son ex-petite amie, Daphne Joy, plus d'un mois après ses accusations publiques de viol et d'abus physiques durant leur relation, sur Instagram, a rapporté People.

Dans sa plainte déposée lundi, Curtis Jackson, de son vrai nom, a affirmé que le mannequin a fait de «fausses accusations» contre lui le jour même où il a demandé la garde exclusive de leur fils de 11 ans, Sire. Une requête intervenue après que Daphne Joy Cervantes Narvaez a été désignée comme l'une des trois femmes présumées travailleuses du sexe engagées par Diddy, dans le cadre d'un procès pour agression sexuelle déposée par le producteur Rodney «Lil Rod» Jones.

50 CENT BABYMAMA Daphne Joy accuse of him rape and physically abusing pic.twitter.com/gJvjHpQ6jS — veez (@veezoffical) March 28, 2024

«Je suis fatiguée de maintenir et de protéger une image pour notre fils que tu n'as jamais méritée. Mettons l'accent sur tes véritables actions maléfiques de me violer et d'abuser physiquement de moi (...) Tu as endommagé de façon permanente le dernier espoir que j'avais en toi en tant que père pour préserver notre famille avec ces dernières et ultimes fausses déclarations faites contre moi», a-t-elle déclaré sur Instagram le 28 mars.

En outre, elle a ajouté que la star du rap était un père absent, qui n'a vu son fils que dix fois en deux ans depuis leur déménagement à New York pour se rapprocher de lui.

L'artiste de 48 ans a inclus dans la plainte une lettre envoyée par ses avocats à Daphne Joy le 2 avril, lui demandant de retirer le message et de se rétracter. Cependant, la mère aurait refusé, et ses avocats auraient demandé des millions de dollars pour qu'il abandonne sa demande de garde de l'enfant et retire ses publications d'Instagram, où il s'en prend à elle.

Plus d'un million de dollars de dommages et intérêts réclamés

50 Cent a réclamé plus d'un million de dollars de dommages et intérêts, ainsi qu'une ordonnance du tribunal pour que la femme de 37 ans retire le message et s'abstienne de faire d'autres commentaires diffamatoires à son sujet.

«Bien qu'elle ait eu amplement l'occasion de rétracter une accusation de représailles fausse et malveillante, Mme Narvaez a honteusement choisi d'interférer avec la relation de son fils de 11 ans avec son père aimant en le traitant faussement de "violeur"», a déclaré l'avocate de 50 Cent, Reena Jain.

«La motivation derrière cela semble être le malheureux enchevêtrement de Mme Narvaez et sa loyauté malavisée envers M. Combs, que nous croyons être à l'origine de cette attaque et contre lequel M. Jackson a mis en garde Mme Narvaez et d'autres personnes depuis de nombreuses années», a-t-elle poursuivi.

En couple de 2011 à 2013, le créateur de la série «Power» a été accusé de violence domestique à l'encontre de Daphné Joy, suspecté de l'avoir frappée à l'estomac et détruit ses biens lors d'une dispute.

50 Cent et la plaignante avaient conclu un accord, pour une mise à l'épreuve de trois ans et 30 jours de travaux d'intérêt général.