Squid Game : une saison 3 déjà prévue ? (SPOILERS)

Le succès planétaire de «Squid Game» avait déjà poussé Netflix a donné une saison 2 à la série. Et il semblerait qu’une troisième soit également dans les tuyaux.

Dans une interview avec le diffuseur coréen KBS, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a laissé échappé l’information à propos de l’avenir de Squid Game sur Netflix. «Je suis en pourparlers avec Netflix pour la saison 2 mais aussi pour une saison 3. (…) Nous parviendrons bientôt à une conclusion», lance-t-il à propos des négociations avec la plate-forme de streaming, afin de poursuivre l’histoire de celle qui s’est imposée comme la série la plus regardée de l’histoire de Netflix.

ATTENTION, LA SUITE DE L’ARTICLE PEUT CONTENIR DES SPOILERS

De quoi vont parler les saisons 2 et 3 ?

Pour le moment, très peu d’informations ont filtré à propos du scénario de la saison 2. À la fin du premier chapitre, les téléspectateurs avaient quitté le héros, Gi-hun, au moment où celui-ci promettait de s’attaquer à l’organisation responsable d’avoir infligé – à lui et aux autres participants – un tel traumatisme. Unique survivant du jeu de massacre, et désormais richissime (et il n’a pas touché à son argent, ndlr), Gi-hun sera évidemment au cœur de l’intrigue.

«L’intrigue sera centrée sur Gi-hun, et les gens qu’il rencontre et poursuit», révèle ainsi le créateur de Squid Game, qui souhaite également développer l’intrigue policière dans ce prochain chapitre. «Je vois tous les jours dans les actualités internationales que les forces de police peuvent être très en retard pour agir sur certaines choses. (…) Il y a beaucoup de victimes dont la situation empire parce que la police n’agit pas assez vite. C’est un problème que je voulais souligner, et peut-être que la saison 2 me permettra de le faire», expliquait Hwang Dong-hyuk dans une précédente interview au site The Times, à propos d’une éventuelle saison 2.

Avec toutes les incertitudes qui entourent ce deuxième chapitre, il est impossible de savoir de quoi pourrait parler la troisième saison. Pour le moment, aucune information concernant la mise en production et la diffusion de la saison 2 sur Netflix n’est connue.