All of us are dead : une date et un teaser pour la nouvelle série horrifique coréenne de Netflix

Un immense délire zombiesque débordant d’hémoglobine. C’est le 28 janvier prochain que les téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle série horrifique coréenne de Netflix, All of us are dead.

Après les succès de Squid Game, Kingdom, My Name, et Hellbound, la plate-forme de streaming vient de dévoiler le teaser de cette fiction déclinée en 12 épisodes. L’histoire sera centrée sur les élèves d’un lycée qui devient l’épicentre de la propagation d’un virus zombie à travers la ville (et le pays ?). Pris au piège, une poignée d’étudiants vont devoir redoubler d’efforts pour réussir à sortir indemne de ce cauchemar, ou risquer d’être contaminés à leur tour.

Inspirée d’un webtoon horrifique batpisé Now at our school de Joo Dong-geun, All of us are dead pourra compter sur un casting composé de Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Lomon, ou encore Yoo In-soo.