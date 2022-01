Ozark, saison 4 : une bande-annonce sous très haute tension

La première partie de la saison 4 de «Ozark» sera disponible à partir du 21 janvier prochain sur Netflix. Et la nouvelle bande-annonce qui vient d’être publiée laisse entrevoir un face-à-face tendu entre Ruth et les Byrde.

«Ne te fais pas tuer !», conseille Marty Byrde à son ancienne employée à la fin de la bande-annonce. Une phrase qui sonne comme le mantra dans cette ultime saison 4, où le cartel dirigé par Omar Navarro sera plus que jamais caché dans l’ombre. Prêt à intervenir pour supprimer toute personne qui se mettrait en travers de son chemin, ou menacerait ses intérêts.

De retour de leur escapade sanglante au Mexique, Marty et Wendy ont convoqué Darlene, Wyatt, et Ruth pour les dissuader de relancer la production d’héroïne. «Nous sommes de simples messagers», lance Wendy. On peut également entendre Omar dire à Marty : «La plus grande menance vient toujours de l’intérieur», suivi d’un plan serré sur son épouse.

La saison 4 de Ozark consistera en deux parties de 7 épisodes chacune. Dans une interview accordée au site américain EW.com en mai 2020, le showrunner de la série, Chris Mundy, avait donné quelques indices sur les principales intrigues de cet ultime chapitre.

«La saison 4 sera centrée sur la possibilité ou non pour Ruth de construire quelque chose pour elle, qui soit durable, ou si elle veut autre chose. Et je pense que ce sera également à propos de la famille Byrde, s’ils sont capables de transformer la plus grande erreur de leur vie à leur avantage, et à quel point leur karma se rappellera à leur bon souvenir s’ils y parviennent ?», déclarait-il.