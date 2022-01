La Fête à la maison : les causes du décès de Bob Saget révélées ?

L’acteur Bob Saget est décédé le 9 janvier dans sa chambre d’hôtel à Orlando, en Floride, à l’âge de 65 ans. Selon le site britannique du Daily Mail, trois pistes seraient envisagées pour expliquer la mort de la star de la série «La Fête à la maison».

L’article précise ainsi que la police avancerait l’hypothèse d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral qui serait survenu pendant son sommeil. «Il n'y a pas eu d'acte criminel et rien de bizarre. Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il est mort dans son sommeil», explique une source au Daily Mail.

Une troisième piste serait toutefois à l’étude, celle du Covid-19. Bob Saget avait récemment été atteint par le virus, et s’était exprimé sur les symptômes ressentis lors d’un podcast dont il était l’invité la semaine précédant son décès. «Ce n'est pas bon, je ne me sens pas bien. Je l'ai eu», avait-il déclaré rappelle le Daily Mail. Le comédien de 65 ans était pourtant vacciné, et avait reçu sa troisième injection.