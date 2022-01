Andrew Garfield : la raison étonnante pour laquelle il a été écarté de la saga «Narnia»

Plus tôt dans sa carrière, Andrew Garfield avait passé les auditions pour incarner le prince Caspian dans «Le Monde de Narnia». Un rôle qui a finalement été confié au comédien britannique, Ben Barnes.

La déception a été colossale pour Andrew Garfield qui, de son propre aveu, rêvait d’intégrer la saga fantastique adaptée de l’œuvre de l’écrivain britannique C.S. Lewis. «Je me souviens que j’étais désespéré. J’avais passé les auditions pour jouer le prince Caspian, et je me disais ‘ça va le faire, ça va le faire’. Et c’est beau et talentueux Ben Barnes qui a fini par obtenir le rôle. Je crois que nous étions les deux derniers acteurs en lice, et j’étais obsédé par le personnage», confiait Andrew Garfield à la chaîne américaine Entertainment Tonight en 2017.

Contrarié par ce choix, celui qui jouera dans The Amazing Spider-Man a demandé à son agent la raison pour laquelle il n’avait pas été retenu pour le rôle. «Pourquoi pas moi ? Et elle a fini par me confier devant mon insistance ‘c’est parce qu’ils (les responsables du casting, ndlr) pensent que tu n’es pas assez beau», se souvient Andrew Garfield. Le comédien confie que, avec le recul, il ne regrette pas le choix de Ben Barnes, dont il a apprécié le travail dans la trilogie.

Avant de devenir une valeur sûre à Hollywood, Andrew Garfield se souvient avoir traversé une longue période de chômage ponctuée de petits boulots. «Pendant un an et demi, je travaillais à Starbucks où je débarrassais les tables», rappelle-t-il. Le comédien est aujourd’hui un visage incontournable du cinéma américain, et vient d’obtenir le Golden Globes du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour son rôle dans le film Tick, Tick… Boom ! diffusé sur Netflix.