La série «Squid Game» entre dans l'histoire des SAG Awards

«Squid Game» continue d’inscrire son nom dans l’Histoire. La série coréenne de Netflix vient d’obtenir plusieurs nominations à la cérémonie des Screens Actors Guild Awards. Une première pour une série non-anglophone, souligne le site américain Variety.

La création de Hwang Dong-hyuk est ainsi citée à quatre reprises dans la liste des nominations des SAG Awards 2022, la cérémonie organisée par le très influent syndicat des acteurs de cinéma et de télévisions américains. Squid Game figure dans la catégorie de la meilleure ditribution pour une série dramatique avec Succession, The Handmaid’s Tale, Yellowstone et The Morning Show.

La comédienne Jung Ho-yeon sera face à Sarah Snook (Succession), Reese Witherspoon (The Morning Show), Jennifer Aniston (The Morning Show), et Elisabeth Moss (Handmaid’s Tale) pour le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. Lee Jung-jae disputera le prix du meilleur acteur dans une série dramatique à Jeremy Strong (Succession), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), et Billy Crudup (The Morning Show). Squid Game sera également présente dans la catégorie de la meilleure équipe de cascadeurs dans une série dramatique face à Falcon et le Soldat de l’Hiver, Mare of Easttown, Loki et Cobra Kaï.

Déjà 2 milliards d'heures de visionnage sur netflix

Ces nominations au SAG Awards ont bien évidemment enchanté Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game. «Depuis que nous avons sorti Squid Game, nous avons vécu beaucoup d’événements surprenants. Mais ces nominations dans quatre catégories des SAG Awards sont l’un des moments les plus surprenants et heureux que nous ayons vécus. Je suis très honoré d’autant plus que ce n’est pas un ou deux acteurs principaux qui sont reconnus mais l’ensemble du casting et des cascadeurs. Je suis heureux de pouvoir remercier chaque membre de l’équipe et chaque acteur qui ont travaillé sur Squid Game», confie-t-il à Variety.

Pour rappel, la série Squid Game – qui est désormais pressentie pour faire un carton lors de la prochaine cérémonie des Emmy Awards – a dépassé la barre des 2 milliards d’heures de visionnage sur Netflix à travers le monde, un record absolu pour la plate-forme de streaming qui a déjà commandé une saison 2 et 3.