How I met your father : qu'est-ce que pensent les critiques américaines du spin-off ?

«How I met your father», le spin-off de «How I met your mother» a été lancé ce 18 janvier sur la plate-forme de streaming Hulu. Et la série n’a pas vraiment réussi à séduire la presse américaine.

Un peu moins de huit ans après la conclusion de la série originale, How I met your father revient avec Hillary Duff dans le rôle de Sophie (et Kim Cattrall joue la narratrice, ndlr). Comme Ted avant elle, elle raconte à ses enfants comment, en 2022, elle a fait la rencontre de leur père. Et voilà qu’elle détaille les hauts et les bas de son quotidien avec sa bande d’amis à New York au rythme des applications de rencontres et des réseaux sociaux.

Ce spin-off «nouvelle génération» s’attaque à un monument du petit écran, et il semble que ce pari très risqué n’ait pas été bien perçu outre-Atlantique. Le site Rotten Tomatoes ne compte que 33% d’avis positifs de la part des critiques, mais un encourageant 61% de la part des téléspectateurs (84% pour How I met your mother sur l’ensemble des 9 saisons).

«How I Met Your Father se surcharge de backstories élaborées, pourtant, la série ne parvient jamais à être très claire pour raconter pourquoi l'ensemble des personnages traine ensemble. Les artifices s'empilent. Quand le gang traine finalement ensemble, les dialogues sont vides», attaque Entertainment Weekly.

«L'une des séries qui nous a le plus désorientée récemment. (…) C'est juste un exercice de recyclage d’une nostalgie bizarre, sans toutefois parvenir à être moderne alors que son projet est d'exhumer une série culte», enchaîne Variety.

«Si les anciens épisodes de How I Met Your Mother sont votre plat préféré en 2022, How I Met Your Father vous fera plus l'effet d'un plat préparé de grande surface que d'une nouvelle recette améliorée. C'est assez bon pour le manger si vous n'avez que ça sous la main, mais pas assez pour surpasser l'original», précise The Hollywood Reporter

«Cette nouvelle série vous donne le sentiment d'avoir un rencard avec quelqu'un qui vous rappelle vaguement l'ex avec qui vous avez eu une longue relation, mais sans les moments d'exaltation, mais aussi d'exaspération qui ont fait de cette relation la source d'histoires que vous auriez envie de raconter un jour. C'est juste une autre franchise culte déterrée, sans aucune idée de quoi en faire par la suite», peut-on lire chez Rolling Stone.

«En plus de vouloir dresser sa propre histoire et ses propres personnages, How I Met Your Father lutte avec l'héritage de son passé, tout en essayant de réparer les erreurs de la série d'origine. C'est beaucoup demander à une sitcom, et qui sait si elle parviendra à tenir cette promesse sur la durée. Mais au moins, ces quatre premiers épisodes, grâce à un casting attirant et plein de promesses, sont un démarrage sur les chapeaux de roues», assure de son côté Collider.

En France, How I Met Your Father est attendue à partir du 9 mars sur Disney+.