Pékin Express 2022 : voici les huit binômes de la 15e édition

La 15e saison de Pékin Express sera lancée le 10 février prochain. En attendant le coup d’envoi, M6 a dévoilé le portrait des candidats qui concourront cette année.

Huit binômes se lanceront dans cette nouvelle aventure, qui les conduira des contrées les plus reculées du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan à Dubaï aux Emirats arabes unis, en passant par les sublimes paysages de la Jordanie. Voici ce qu'il faut savoir sur ces duos - des couples, des fratries, des cousins, des parents proches et à nouveau deux inconnus - prêts à endosser le célèbre sac-à-dos rouge pour se surpasser.

Sylvie et Alex, Le couple explosif

Venant de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Sylvie et Alex forment un couple «chamailleur» aux tempéraments opposés. Alors que le tandem a rejoint l’aventure sous l’impulsion de Sylvie, « ils savent qu’être côte-à-côte au sein d’une compétition comme celle-ci peut rendre la situation explosive ! » Pour aller jusqu’au bout, il devront transformer leurs différences en force.

© M6

Fanny et Jérémy, les parents rêveurs

Fanny et Jérémy sont deux grands rêveurs qui n’ont jamais renoncé à leur âme d’enfant. Parents de deux petites filles, le couple, qui vient de Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l’Ain, mise sur « les épreuves logiques et le côté stratégique de la compétition », plutôt que sur leurs performances sportives pour aller au bout de l’aventure.

​© M6

Tarik et Ahmed, Les cousins blagueurs et fusionnels

Avec Pékin Express, les cousins germains Tarik et Ahmed partent à l’aventure. Alors que le tandem n’a jusqu'alors jamais voyagé, ce duo fusionnel, qui se voit tous les jours et habite à 2 km l’un de l’autre en Bourgogne-Franche-Comté, devrait pouvoir s’appuyer sur sa complicité pour affronter les multiplies péripéties que les deux hommes croiseront en chemin.

© M6

Arlette et Caroline, Le duo mère-fille

Un duo fusionnel. Venant de Toulon dans le Var, mère et fille ont tout partagé ensemble. Elevée seule par sa maman Arlette, Caroline voit cette participation à Pékin Express comme une façon de « remercier sa mère ». « Il est grand temps pour elle que sa maman s’amuse et vive une folle aventure… ». Elle devrait être servie.

Lucas et Nicolas, Les frangins belges

Belges et fiers de l'être, Lucas et Nicolas ont grandi ensemble. Ces deux frères «blagueurs au grand coeur» sont très proches dans la vie et partagent quotidiennement leurs projets. Pourtant, Pékin Express va marquer une nouvelle étape dans leur relation. Et pour cause, les deux frangins au franc-parler ne sont jamais partis en voyage ensemble.

​© M6

Jean-Claude et Axel, Le papy et son petit-fils

Axel attendait depuis de nombreuses années d'être majeur pour se lancer enfin dans l'aventure Pékin Express. C'est désormais chose faite pour ce jeune Gersois plutôt «réservé et peu aventurier». Une aventure qu'il a décidé de vivre avec son grand-père Jean-Claude, un modèle pour lui, qui n'a pas hésité à faire ses bagages pour «réaliser le rêve de son petit-fils».

© M6

Charlotte et Sarah, Les deux soeurs sportives

Tennis, équitation, sports nautiques,… Charlotte et Sarah sont deux soeurs ultra-sportives et fusionnelles. Nourries par l'envie de «se dépasser, se challenger et prouver qu’elles peuvent sortir de leur zone de confort», ces deux monégasques ont décidé de se lancer dans l'aventure Pékin Express, espérant bien remporter cette nouvelle édition.

Etienne et Vanessa, Les deux inconnus

Pékin Express réunit à nouveaux deux inconnus cette année. Deux candidats très différents qui vont devoir accorder leur violon. Véritable baroudeuse habituée à voyager seule et à se débrouiller sur place entre stop et nuit chez l'habitant, l'aveyronnaise Vanessa fera en effet équipe avec Etienne, médecin généraliste à Cannes. «Un épicurien» aussi «fantasque» que «sensible», qui à ses heures perdues aime «aussi prendre soin de lui». Un duo qui va devoir s'apprivoiser.

​© M6

Tous ces binômes se lanceront le 10 février prochain et découvriront des pays encore jamais traversés par Pékin Express.