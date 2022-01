Thierry Mugler : retour sur la métamorphose de Cindy Sander

L’interprète de «Papillon de lumière», Cindy Sander, pleure le décès de «son papa de cœur», Thierry Mugler, dont elle était devenue très proche. Le créateur, disparu ce dimanche à l’âge de 73 ans, avait relooké la jeune femme après sa sortie en 2008 du télé-crochet Nouvelle Star, qui lui avait valu de nombreuses moqueries.

«J’ai découvert Cindy dans Nouvelle Star. Elle gesticulait trop, elle était en surpoids, mal chorégraphiée, mal lookée, mais elle ne méritait pas la vague d’agressivités insultantes qu’elle a reçues des jurés. Elle y a réagi avec assurance et sérénité», avait confié Thierry Mugler en 2017 pour Le Parisien, avant d’ajouter : «Et puis elle avait de jolis yeux, de belles épaules. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire».

Le créateur ne tarissait en fait pas d’éloges pour sa protégée. Grâce à son « parrainage », Cindy Sander s’est transformée en « Cindyrella », comme il la surnommait. Elle s’est mise au régime et au sport, et a perdu quelques 40 kilos. Au niveau du chant, la jeune femme a pris des cours auprès de coachs qui lui ont appris à « poser sa voix ». Côté apparence, elle a troqué ses boucles blondes peroxydés contre des cheveux roux.

Sûre du talent de sa nouvelle muse, Manfred Thierry Mugler lui confie de 2014 à 2016 le premier rôle de «The Wyld», une comédie musicale au budget de 10 millions d’euros qu’il avait créée et mise en scène à Berlin. Un show qui rencontre alors un immense succès. En 2017, Mugler produit aussi pour Cindy un album de six titres. «Je pense qu’elle est la chanteuse joyeuse, sincère, naturelle, légère, saine dont la France a besoin, s’enthousiasmait alors le créateur. J’aime les voix et les personnalités. Cindy a les deux. Elle me l’a prouvé pendant deux ans».

«Il m'a muglerisée»

«Je n’ai pas de mots pour le remercier, je lui dois tellement. Il a changé ma vie, confie aujourd’hui l’interprète de 43 ans très affectée par la disparition de son mentor. Il m’a rendu belle autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, il m’a redonné confiance en moi. Quand toutes les portes se sont fermées, Manfred a été le seul, pardonnez-moi ce terme, qui a eu les couilles de croire en moi et de me donner ma chance. Quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’étais une petite fille de la campagne, rondelette, mes dents n’étaient pas super belles, ma peau non plus… Il a dépensé beaucoup d’argent pour moi, m’a offert les meilleurs coachs. Il m’a transformée, il m’a Muglérisée. Il m’a rendue à part, comme lui était à part. Il était visionnaire et savait embellir les femmes», dit-elle.

«Aujourd’hui, mon cœur est lourd, vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n’y croyait, mon papa de cœur», écrit la chanteuse ce lundi sur Instagram, en légende d’une photo d’elle et du couturier.

«Vous m’avez transformée donner une chance incroyable de monter sur la plus belle scène d’Europe. Vous étiez mon pilier. Vous avez changé ma vie. Et aujourd’hui vous rejoignez les étoiles. Je vous dis encore un grand merci. Pour tout ce que vous avez accompli pour moi. Vous resterez à jamais mon étoile», a-t-elle encore adressé au créateur décédé ce dimanche.