Quelle série a été la plus vue en streaming aux Etats-Unis en 2021 ?

Le classement des séries les plus regardées sur les plate-formes de streamings aux Etats-Unis en 2021 révèle un résultat plutôt surprenant.

Alors qu’on aurait pu croire que la production coréenne Squid Game remporterait la première place des séries originales les plus streamées outre-Atlantique, c’est en réalité Lucifer qui se hisse au top du classement établi par Nielsen pour Deadline.

Diffusée d’abord sur la Fox puis sauvée par Netflix, la série portée par Tom Ellis - qui a dévoilé sa 6e et dernière saison - a en effet réussi à faire mieux que le phénomène coréen.

Le nombre d’épisodes de Lucifer, qui en compte 93 contre 9 pour Squid Game a fait la différence selon les modes de calculs de Nielsen. Lucifer a ainsi compté quelque 18,3 milliards de minutes de visionnage contre 16,4 pour Squid Game qui se classe deuxième.

Netflix s’impose avec douze programmes dans le Top 15, laissant seulement place à trois occasions à : The Handmaid’s Tale (Hulu), classée 10e ; Ted Lasso (Apple TV+), 12e, et Wandavision (Disney+), 14e.

Du côté des acquisitions, le trio de tête des séries les plus streamées se compose de Criminal Minds (Netflix), Cocomelon (Netflix) et Grey’s Anatomy (Netflix). On salue la performance incroyable ici de Cocomelon qui, avec seulement 15 épisodes de chansons destinées à faire apprendre aux enfants l’alphabet, les chiffres ou encore les cris d’animaux, rivalise avec deux mastodontes aux plus de 300 épisodes chacun.

Concernant le mode de calcul encore, le site Deadline précise qu’« en compilant les classements en streaming, Nielsen ne mesure que la visualisation via un écran de télévision, ce qui signifie que la visualisation mobile n'est pas comptée ». Il est aussi spécifié que Disney, Hulu, Prime Video, Apple TV+ et Netflix sont, à ce jour, les seuls services régulièrement surveillés, il n'y a donc aucune indication de visionnage de titres comme Friends sur HBO Max ou Yellowstone sur Peacock ».

Liste des séries originales les plus regardées en streaming aux Etats-Unis en 2021

Lucifer Netflix Squid Game Netflix Great British Baking Show Netflix Virgin River Netflix Bridgerton Netflix You Netflix Cobra Kai Netflix The Crown Netflix Longmire Netflix The Handmaid's Tale Hulu Outer Banks Netflix Ted Lasso Apple TV+ Maid (2021 Series) Netflix Wandavision Disney+ The Witcher Netflix

Liste des acquisitions les plus regardées en streaming aux Etats-Unis en 2021