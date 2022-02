Hit Machine : voici les artistes invités pour les 30 ans de l'émission culte

Divertissement phare de M6 dans les années 1990 et 2000, le Hit Machine fête ses trente ans avec une soirée spéciale « Génération Hit Machine», diffusée le 8 février à 21h05 sur W9.

Pour célébrer comme il se doit les trente ans du show, les animateurs Charly et Lulu ont convié fin 2021 sur la scène du Dôme de Paris de nombreux artistes passés par l’émission.

A commencer par le groupe L5 («Toutes les femmes de ta vie»), qui s'est pour l’occasion reformé au grand complet avec la présence sur scène de Alexandra, Marjorie, Coralie, Claire et Louisy Joseph.



La nostalgie sera aussi au rendez-vous avec les prestations de Tragédie («Hey Oh»), Angunn («La neige au Sahara»), Yannick («Ces soirées-là»), Ishtar et Alabina («Alabina»), Willy Denzey («Le mur du son»), mais aussi Larusso, Natasha St Pier, Nolwenn Leroy, Michael Jones, Soprano, Pascal Obispo ou encore Garou.

La soirée mettra également à l’honneur les boys bands avec les Worlds Apart («Baby come back»), Chris Keller de G-Squad («Aucune fille au monde»), Génération boys bands avec Frank des 2Be 3 («Partir un jour»), et Allan Théo («Emmene-moi»).

Entre 1994 et 2009, le Hit Machine était le rendez-vous musical incontournable des stars françaises et internationales, de Britney Spears à Prince en passant par Janet Jackson, Mariah Carey, Jennifer Lopez...

D’abord présentée par Ophélie Winter et Yves Noël, c’est ensuite le binôme Charly et Lulu qui a repris le flambeau de l'émission, et ce avec une bonne dose d’humour. Tous ceux qui ont grandi dans les années 1990 se souviennent de leur rap qui ouvrait chaque épisode (Je m’appelle Charly, je m’appelle Lulu…), aussi de leur tube parodique au refrain entêtant : «le feu ça brule et l’eau ça mouille».