Euphoria : la série officiellement renouvelée pour une saison 3 par HBO

La chaîne HBO a officiellement annoncé le renouvellement pour une troisième saison d’Euphoria, magistrale série coup de poing sur des ados confrontés à la drogue, à la dépression, et aux violences de toutes natures (à réserver à un public adulte averti donc).

Alors que la saison 2 est actuellement diffusée (à suivre en US+24 sur OCS en France), cette série créée par Sam Levinson suit des lycéens «découvrant l’amour et l’amitié dans un monde de drogues, de sexe, de traumatismes et de réseaux sociaux», comme l’explique la chaîne HBO. Alors que les audiences ont doublé pour tutoyer désormais celles de GOT à ses débuts (avec 3 millions de téléspectateurs par semaine), la série, à réserver à un public averti, aura donc droit à une suite.

«Sam, Zendaya et l’ensemble de la distribution et de l’équipe d’Euphoria ont porté la saison 2 à des sommets extraordinaires, défiant les conventions et la forme narratives, tout en conservant son cœur», s'est enthousiasmée pour THR Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de la programmation HBO, ajoutant qu’elle était «honorée» de «poursuivre le voyage avec une troisième saison».

Du trash artistique

C’est une excellente nouvelle pour tous les fans, qui viennent encore de prendre une claque émotionnelle magistrale avec la diffusion du cinquième épisode de la saison 2.

(Attention spoilers) Dans cet épisode à couper le souffle, Rue, le personnage principal incarné par la talentueuse Zendaya - actrice déjà récompensée par un Emmy et qui livre-là encore une interprétation à fleur de peau d’une intensité folle - prend la tangente (la manière avec laquelle est filmée sa fuite fera école), alors que sa mère veut l’emmener en centre de désintoxication.

Avec cet épisode puissant, Euphoria, que la critique salue pour ses prouesses mais que certaines associations accusent notamment de banaliser l'usage de la drogue, Zendaya espère que le public pourra comprendre la réalité, très peu enviable, de la vie d’une personne souffrant d’addiction.

«Mon plus grand espoir est que les gens puissent s'identifier à cet épisode et que celles et ceux qui ont besoin de guérir et de grandir avec Rue, espérons-le, d'ici la fin de cette saison, ressentent cet espoir et ressentent ce changement en elle», a déclaré l’actrice, selon les propos rapportés par EW.