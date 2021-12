Euphoria : Découvrez la bande-annonce de la saison 2 de la série coup de poing avec Zendaya

HBO Max a dévoilé la bande-annonce de la saison 2 d’Euphoria, une nouvelle saison de la série avec l’actrice Zendaya (Spider-Man: No Way Home) dans le rôle d’une ado mal dans sa peau qui s’annonce au moins aussi sombre et électrisante que la première.

On y retrouve Rue (talentueuse Zendaya récompensée aux Emmy Awards) complètement paumée, semble-t-il prête à retomber dans ses addictions, après sa rupture avec Jules à l’issue de la saison 1.



Dans la bande-annonce l’ado perturbée trimballe partout un sac à roulettes. Son parrain Ali, qui tente de l’aider à se défaire de ses démons, lui pose la question qui préoccupe tout le monde : « Qu'y a-t-il dans cette valise ? »

Plus tard dans la vidéo on découvre que Zendaya pourrait vendre de la drogue en plus d’en consommer…

Minka Kelly (Friday Night Lights), le musicien Dominic Fike et Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr. (Black Mafia Family) rejoignent le casting cette saison. Le personnage de Fike devient notamment le « nouveau meilleur ami » de Rue, en lui refilant des cachets…

Le reste de la bande est aussi là, y compris Jules, qui se demande quand Rue a rechuté ; Maddy, qui songe qu'elle aurait l'air sexy enceinte ; ou encore Cassie, qui a adopté un tout nouveau look.

ESSE MOMENTO É TODO MEU! Meus nenês de Euphoria mandando mimos em dobro com beijos pros fãs brasileiro e um teaser exclusivo da nova temporada Em janeiro na @HBOBR e na #HBOMax #CCXPWorlds #HBOMaxNaCCXP pic.twitter.com/3ndW81PFrW — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) December 5, 2021

La fin de la saison 1 d'Euphoria avait été diffusée en août 2019. Le tournage de la suite avait été perturbé par la pandémie. Depuis les fans avaient eu droit à deux épisodes spéciaux - l'un axé sur Rue, l'autre sur Jules (formidable Hunter Schafer) – diffusées respectivement en novembre 2020 et janvier 2021.

La saison 2 d’Euphoria sera à découvrir en France seulement 24h après la mise en ligne sur HBO Max, soit à partir du 10 janvier sur OCS. Cela laisse encore le temps de voir ou revoir avant la saison 1 et les épisodes spéciaux, véritables bijoux comme les vénèrent les sérivores adeptes de claques visuelles et sonores. Tant sur le fond que la forme Euphoria et ses ados en mal de sens et d’amour, dévorés par un profond mal-être que les adultes ne parviennent pas à juguler quand ils ne le créent pas eux-mêmes, prend aux tripes.