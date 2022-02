Kanye West : sa décision radicale concernant Kim Kardashian

Après avoir été publiquement critiqué par Kim Kardashian, Kanye West a décidé de supprimer tous les messages récemment publiés en réponse à son ex-épouse sur son compte Instagram.

Ces derniers jours, le rappeur avait accusé Kim Kardashian de laisser leur fille North utiliser l’application TikTok sans son consentement. Cette dernière lui avait répondu de manière publique sur les réseaux sociaux en affirmant que ses critiques permanentes dans les médias à son égard étaient beaucoup plus dommageables pour leur enfant.

«Le besoin constant de Kanye de s’en prendre à moi dans ses interviews et les réseaux sociaux cause plus de tort que n’importe quelle vidéo TikTok que North pourrait créer», avait notamment rédigé Kim Kardashian dans un message publié vendredi dernier. «En tant que parent assurant majoritairement la garde et les soins à nos enfants, je fais de mon mieux pour protéger notre fille tout en la laissant exprimer sa créativité à travers l’outil qu’elle souhaite sous la supervision d’un adulte, parce que cela la rend heureuse», poursuivait-elle.

Kanye West avait répondu de manière virulente à ce message, assurant sur Instagram être contraint de supplier son ex-épouse pour voir ses enfants, que cette dernière lui avait imposé un contrôle pour vérifier s’il avait consommé de la drogue, ou l’avait accusé de voler après avoir récupéré une bande dessinée lui appartenant.

La séparation entre Kim Kardashian et Kanye West devient de plus en plus «difficile» selon le terme utilisé par la fondatrice de la marque Skims. Selon une source citée par le site américain Page Six, Kanye West n’est pas le père exemplaire qu’il affirme être. «Kanye doit arrêter de demander à Internet comment être un bon parent, et commencer à en être un. Il voit à peine ses enfants et se montre terriblement inconstant avec eux», explique-t-elle.

Kanye West a toutefois pu compter sur le soutien de Candace Owens, une femme politique proche de Donald Trump, qui a affirmé que le rappeur avait raison de vouloir interdire l’accès à TikTok à sa fille de 8 ans, citant les effets négatifs des réseaux sociaux sur les enfants.

Kim is wrong on this one. The psychological effects of social media on young girls is real and documented. It’s actually Kanye that is trying to protect his daughter in this regard and Kim is spinning this as “obsession” and “control”.



There are other creative outlets for kids. https://t.co/32ATNh4Njs

— Candace Owens (@RealCandaceO) February 4, 2022