The thing about Pam : quelle histoire vraie a inspiré la série avec Renée Zellweger ?

Adaptation d'un podcast «true crime», la mini-série en six épisodes «The thing about Pam», qui sortira en mars aux Etats-Unis, verra Renée Zellweger incarner Pam Hupp, une femme d'une soixantaine d'années et ancienne gestionnaire en assurance-vie, qui a été condamnée pour le meurtre de Louis Gumpenberger, avant d'être accusée du meurtre de son amie Betsy Faria survenu quelques années plus tôt.

La vraie Hupp purge actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Louis Gumpenberger. Cet homme, qui souffrait de graves déficiences mentales et physiques, avait été abattu en 2016 au domicile de Hupp à O'Fallon, Missouri. L'affirmation de Hupp selon laquelle elle avait tiré sur Gumpenberger en état de légitime défense après avoir été poursuivie et menacée d'un couteau n'avait pas convaincu, et Hupp avait fini par plaider coupable.

Pam Hupp a par la suite également fait l'objet d'une enquête en lien avec la mort de son amie Betsy Faria survenue en décembre 2011. Le mari de Faria, Russ Faria, avait été reconnu coupable du meurtre de son épouse en novembre 2013, mais avait été ensuite rejugé et finalement acquitté.

Quatre jours avant son meurtre, Betsy, qui avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale, avait fait de Hupp la bénéficiaire de son assurance-vie de 150.000$ à la place de son mari. Hupp avait été la dernière personne à la voir vivante après l'avoir récupérée chez sa mère à la suite d'un rendez-vous de chimiothérapie. À l'époque, Hupp avait déclaré qu'elle avait déposé Betsy chez elle vers 19 heures. Tandis que Russ était encore chez un ami. Lorsque Russ est arrivé à la maison ce soir-là, il avait trouvé le corps de Betsy et avait dit à la police qu'elle s'était suicidée.

Après l'inculpation de Hupp en juillet 2021 pour le meurtre de Betsy, le procureur Mike Wood a déclaré qu'il demanderait la peine de mort dans cette affaire. «Ce que je peux dire, c'est que nous avons une personne qui a non seulement assassiné son amie, puis mutilé le corps, mis en scène la meurtre, témoigné contre un homme innocent, puis a assassiné quelqu'un pour empêcher d'être considérée comme suspecte», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en juillet 2021. « Je ne peux pas trouver un cas plus dépravé que ça», avait-il ajouté.

Selon la presse américaine qui s'est fait l'écho des détails du dossier, les données du téléphone de Hupp avaient en effet indiqué que Gumpenberger n'était pas un étranger, comme Hupp l'avait affirmé – l'analyse de son GPS avait montré qu'elle se trouvait dans son appartement, à 21 kilomètres de chez elle, moins d'une heure avant la confrontation fatale. Ce serait donc un témoin dans l'affaire Faria que Hupp aurait fait disparaître...

BREAKING: Pam Hupp has entered an Alford plea. She is pleading guilty to murder 1st and armed criminal action in the death of Louis Gumpenberger. But an Alford plea means she does not admit she committed the offenses. @KMOV #pamhupp pic.twitter.com/zMXFqWmxp7 — Alexis Zotos (@alexiszotos) June 19, 2019

Zellweger sous le feu des critiques

The Thing about Pam marque le grand retour de Renée Zellweger sur le petit écran, trois ans après l’échec de la sulfureuse série What/if, sur Netflix.

Un retour qui fait déjà beaucoup parler et pas seulement pour son sujet... Métamorphosée pour ce rôle, l'actrice a en effet porté un « fat suit », c'est-à-dire une prothèse grossissante censée donner l'impression qu'elle a réellement pris plusieurs dizaines de kilos.

Renee Zellweger gets back int 'fat suit' to transform into convicted murderer Pam Hupp as she continues work on new true crime series https://t.co/YWKhCIC028 #reneezellweger #pamhupp pic.twitter.com/q38D3pD3EB — Lipstick Alley (@lipstickalley) October 14, 2021

Considéré comme grossophobe, ce n'est pas la première fois que ce recours à la combinaison grossissante fait polémique outre-Atlantique. Avant Zellwzeger, Gwyneth Paltrow avait dû s’excuser d’en avoir portée une dans le film L’amour extra-large. Allocine note que Sarah Paulson, qui a également eu recours à une combinaison dans la saison 3 d'American Crime Story, a récemment donné son point de vue sur ce sujet très sensible aux Etats-Unis.

«C'est compliqué pour moi d'en parler sans donner l'impression que je me cherche des excuses », a confié l’actrice au Los Angeles Times. « Il y a une vraie controverse au sujet des acteurs qui portent des fat suits, et c'est une controverse légitime. La grossophobie existe. Prétendre le contraire serait dangereux. C’est un sujet très important dont il faut parler. Mais les acteurs qui choisissent de se lancer dans ce qui pourrait bien être le challenge d'une vie ne sont pas, selon moi, les seuls responsables », considère-t-elle ajoutant que « penser que la seule chose qu'un acteur choisi pour tel ou tel rôle puisse apporter est son apparence physique est très réducteur. J'ai envie de penser qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que je suis la bonne personne pour ce rôle. (...) Aurais-je dû dire non à ce rôle ? Telle est la question».

Renee Zellweger looks unrecognizable in a controversial 'fat suit' as she transforms into convicted killer Pam Hupp https://t.co/jJ9w8zdP8n — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 6, 2021

Cette polémique autour de la combinaison sera-t-il préjudiciable à The thing about Pam ? Réponse le 8 mars prochain, date de lancement sur la chaîne américaine NBC de la série également portée par Josh Duhamel, Judy Greer, et Katy Mixon (American Housewife).