Top Chef 2022 : voici les 15 candidats de la saison 13

Le coup d’envoi de la treizième saison de Top Chef sera donné le 16 février prochain. En attendant de découvrir les premières images du concours, qui accueille cette année un nouveau juré en la personne du chef triplement étoilé Glenn Viel en action, voici ce qu’il faut savoir des 15 candidats de cette nouvelle saison.

Trois cuisinières et douze cuisiniers, âgés de 21 à 36 ans, se lanceront cette année dans l’aventure Top Chef et rejoindront l’une des quatre brigades emmenées par Hélène Darroze, Paul Pairet, Philippe Etchebest et Glenn Viel.

Pascal Barandoni – 21 ans

Lauréat en décembre dernier du titre d’Objectif Top Chef, Pascal Barandoni a été élu meilleur apprenti de France en 2020. Doté d’un mental de compétiteur, puisqu’il s’est lancé dans le monde des concours culinaires dès l’âge de 16 ans, le jeune homme de 21 ans a notamment été formé par Eric Fréchon et Alain Ducasse. Le Varois espère bien briller dans la treizième saison de Top Chef grâce à sa cuisine technique inspirée par les produits du terroir.

Lucie Berthier Gembara – 32 ans

Destinée à une carrière dans le commerce international, Lucie Berthier Gembara se tourne vers la cuisine en 2010 après le décès de son papa. Elle décide alors de suivre sa passion et se forme à l’institut Paul Bocuse. Passée par les cuisines de Gérald Passedat puis celles de son mentor Alexandre Mazzia, avec qui elle espère bien partager une épreuve dans le concours, elle est aujourd’hui cheffe de son propre restaurant « Sépia » à Nantes. Elle y propose une cuisine mettant l’accent sur des recettes marines et végétales.

Elis Bond – 29 ans

Un parcours à saluer. C’est sans diplôme de cuisine mais auréolé de deux distinctions - Jeunes talents Gault & Millau en 2019 et Assiette Michelin en 2021 – qu’Elis Bond se lance dans le concours Top Chef. Aujourd’hui à la tête de son restaurant Mi Kwabo à Paris, le jeune homme, qui conçoit ses plats comme des tableaux et dépeint sa cuisine comme « instinctive, créative et métissée » a gravi les échelons un à un, depuis ses débuts en tant que plongeur. Enfant en échec scolaire, en participant à Top Chef, cet autodidacte a envie de montrer que « le vilain petit canard a pris son envol ».

Louise Bourrat – 27 ans

Rock, féministe et tournée vers une cuisine zéro déchet, Louise Bourrat est aujourd’hui à la tête de son propre restaurant le BouBou’s, à Lisbonne. Passionnée de cuisine depuis son plus jeune âge, la jeune femme aime sortir des sentiers battus. Riche de sa double culture franco-portugaise, elle a multiplié les expériences en France (L’Hostellerie de L’Abbaye de la Celle , le Chalet de la Forêt) et à l’étranger, où elle a notamment été cheffe de partie au « Bar Boulud » au « Mandarin Oriental Hyde Park » et cheffe privée au Chili. Top Chef est pour elle un moyen d’être poussée dans ses retranchements.

Mickaël Braure – 33 ans

Lillois venant d’un milieu modeste, Mickaël a très vite visé les étoiles. Chef de parti au Sébastopol * à 21 ans, puis second de cuisine chez Marc Meurin **, il est aujourd’hui à la tête du bistrot Witloof dans la région lilloise. Amateur d’une cuisine paysanne et sexy, le chef, qui aime cuisiner des produits inattendus aime surprendre. A travers sa participation à Top Chef, il veut prouver que « peu importe d’où l’on vient, tout est possible dans la vie ».

Tania Cadeddu – 29 ans

Originaire de Sardaigne, Tania Cadeddu est arrivée en France il y a 8 ans avec pour ambition de faire carrière dans le pays de la gastronomie. Son fort tempérament et son audace l’ont notamment conduite dans les cuisines du Ritz où elle a été cheffe de partie avant de devenir cheffe du restaurant « Vida » de Juan Arbelaez, lui aussi passé par le concours Top Chef en 2012. Adepte d’une cuisine saine et goûteuse, le concours est pour l’Italienne une occasion d’être conseillée par les plus grands chefs internationaux.

Arnaud Delvenne – 36 ans

Autre candidat au parcours atypique, Arnaud Delvenne semble avoir eu plusieurs vies. A 36 ans, le belge au parcours scolaire compliqué a successivement été serveur, assistant manager dans une grande chaîne de fast food, cuisinier en prison, ouvert son restaurant avant de devenir Chef exécutif du groupe d’hôtel-restaurant 4 étoiles Van der Valk. Chef plein d’humour, il est aujourd’hui adepte d’une cuisine sincère mais diététique, depuis qu’il a perdu plus de 50 kilos en mars 2021, à la suite d’un régime et d’une opération.

Logan Depuydt – 35 ans

Second belge du concours cette saison, Logan Depuydt est venu pour gagner. Né dans une famille de restaurateur qui a pourtant tenté de le dissuader d’en faire son métier, ce cuisinier « brut, tatoué et speed », comme il se dépeint lui-même, est à l’opposé de sa cuisine, qu’il qualifie de « féminine et raffinée », dopée par un grain de folie et d’une totale liberté. Aujourd’hui chef de son restaurant « L’artiste de Falaen », il espère bien être le premier Belge à remporter Top Chef. Une mentalité de gagnant, qui ne devrait pas manquer de plaire au chef Etchebest.

Lilian Douchet – 28 ans

Lilian Douchet n’a pas cuisiné depuis deux ans. Stoppé net par le confinement alors qu’il s’apprêtait à acheter son propre restaurant, il est depuis directeur d’un hypermarché. Ce perfectionniste passé par de nombreux restaurants étoilés en tant que chef de partie (L’assiette champenoise *** ou encore le Paloma **) et sous-chef ( La truffière * et L’orangerie*), voit en Top Chef l’opportunité d’un nouveau départ et de réaliser enfin son rêve.

Renaud Ramamourty – 31 ans

Déjà furtivement passé par les cuisines de Top Chef lors de la toute première saison du concours, Renaud Ramamourty retente sa chance. Alors qu’en 2010, il avait été le premier candidat à être éliminé, n’ayant pas réussi à finir son assiette, il compte bien cette fois aller plus loin et dévoiler sa cuisine colorée et épicée. Le trentenaire affiche un beau CV. Aujourd’hui chef exécutif de Petrossian, il a fait ses armes dans de nombreux étoilés, du « Laurent » à ses début en passant par « Le cinq » et « L’histoire ».

Sébastien Renard – 27 ans

Formé auprès des plus grands, d’Alain Ducasse à Marc Meurin en passant par Christophe Saintagne, Sébastien Renard est un cuisinier maniaque qui vise l’excellence. Pas de quoi empêcher ce jeune homme du Nord d’être drôle et de faire preuve d’excentricité. Fier de son terroir et de ses racines, il mise sur une cuisine réconfortante et technique et s’est lancé dans l’aventure Top Chef pour montrer que même en venant de région, il est possible de réussir.

Wilfried Romain – 28 ans

Véritable globe-trotter, Wilfrid Romain n’a eu de cesse depuis une dizaine d’année d’alterner maisons prestigieuses - dont le Mandarin Oriental où il a rejoint Thierry Marx et L’orangerie du Georges V - et voyages autour du monde. Une envie de découverte qui l’a conduit à séjourner successivement en Australie, au Chili où il a travaillé au Borago, l’un des meilleurs restaurants au monde, mais aussi en Argentine, au Pérou et en Colombie. Un grand baroudeur au sens propre comme au figuré - il mesure près de deux mètres - qui puise tout naturellement son inspiration dans ses voyages et rencontres.

Thibaut Spiwack – 35 ans

Aujourd’hui à la tête de son propre restaurant l’Anona, Thibaut Spiwack est un chef engagé dans une cuisine écoresponsable tournée vers des produits de saison, locaux et utilisés dans leur intégralité. Une philosophie qui le pousse à innover et lui vaut de figurer parmi les 50 premiers chefs à décrocher une étoile verte Michelin. Passé par le Jules Verne et formé au côté de Jérôme Banctel, son beau parcours est également marqué par une troisième place au concours du meilleur apprenti de France.

Elliott van de Velde – 32 ans

Autodidacte, instinctif, diagnostiqué surdoué, la cuisine est pour Elliott van de Velde un mode de communication. A la tête d’une société d’évènement culinaire Little chef, c’est également un cuisinier engagé dans le zéro déchet. Il a notamment fondé l’association «Hearth Project», dont l’objectif est de proposer des repas gastronomiques à base d’invendus alimentaires. Le Belge mise sur son imagination débordante pour surprendre.

Ambroise Voreux – 26 ans

Devenu chef à seulement 19 ans, Ambroise est à la tête de son propre restaurant «La cabane à matelot». Une adresse où il cuisine uniquement les poissons pêchés par son associé et ami Romain. Une démarche qui impose à ce jeune homme au look excentrique d’être ultra créatif et de cuisiner 100 % local, sa signature culinaire. Adepte des herbes aromatiques, il participe à Top Chef pour se mesurer à des chefs plus expérimentés.

L'un de ces quinze candidats succèdera à Mohamed Cheikh, de la brigade d'Hélène Darroze, lauréat du concours la saison dernière.