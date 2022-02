«J’ai pris Euphoria un peu trop au sérieux» : Lottie, la soeur de Kate Moss, annonce être en cure de désintoxication

Lottie Moss, la sœur du célèbre mannequin Kate Moss, a révélé être en cure de désintoxication dans une vidéo publiée sur son compte TikTok dans laquelle elle mentionne la série «Euphoria».

On peut y voir la jeune femme (qui a récemment perdu ses contrats de mannequinat en se dénudant sur des sites payants comme OnlyFans), chanter les paroles de la chanson «Mount Everest» de Labrinth, avec en légende : «Quand tout le monde glamourise les drogues, mais que tu es littéralement en désintoxication.» La jeune femme ajoute «avoir pris Euphoria un peu trop au sérieux».

Insinue-t-elle par là que la série l’a incitée à consommer de la drogue, ou qu’elle l’a au contraire aidée à prendre la décision d’arrêter en entrant en cure ? Cette mention de Lotti Moss ajoute en tous les cas de l’huile sur le feu dans le débat houleux entre les équipes d’Euphoria et les détracteurs de la série, qui dénoncent sa violence et sa noirceur et surtout l’accusent d’inciter les jeunes à consommer de la drogue.

@lottiemossx I think I took euphoria too literally u guys mount everest sped up - xxtristanxo

Euphoria dans la ligne de mire des asso anti-drogues

L’association D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) reproche ainsi au programme de faire la promotion de la drogue. Elle estime que la série avec Zendaya en propose une image glamour qui donne envie aux jeunes d’en consommer.

Un point de vue erroné selon Zendaya, qui incarne le rôle principal. «Notre série n’est en aucun cas un conte moral pour apprendre aux gens comment vivre leur vie ou ce qu’ils devraient faire», explique-t-elle dans une interview pour Entertainment Weekly. «Au contraire, le sentiment derrière Euphoria, tout ce que nous avons et ce que j’ai toujours essayé de faire, c’est d’aider les gens à se sentir un peu moins seuls face à leur expérience et à leur douleur», ajoute celle qui y livre la prestation magistrale d’une lycéenne droguée.

Selon Zendaya la série ne fait pas la promo de la drogue et peut même être un soutien aux jeunes qui vivent des situations difficiles. «Et peut-être qu’ils n’ont pas l’impression d’être les seuls à vivre ou à gérer ce qu’ils vivent», estime la jeune actrice, récompensée par un Emmy Award et évoquant ensuite un épisode qui a particulièrement marqué le public, l’épisode 5 de la saison 2 qui a récemment été dévoilé sur HBO aux Etats-Unis et OCS en France.

«Mon plus grand espoir est que les gens puissent s’identifier à cet épisode et que celles et ceux qui ont besoin de guérir et de grandir avec Rue, espérons-le, d’ici la fin de cette saison, ressentent cet espoir et ressentent ce changement en elle», explique Zendaya dans son interview. «Beaucoup de gens m’ont contactée et ont trouvé tant de parallèles de tous âges, de tous horizons», ajoute-t-elle.

Le mal-être de Lotti Moss ne date pas d'hier

Lottie Moss a-t-elle vu cet épisode 5 ? Pour l’heure, on ignore combien de temps la jeune femme doit encore rester en cure de désintoxication. Le père de l'influenceuse, Peter Moss, a déclaré lundi au Sun que sa cure se passait «très bien».

Lottie avait déjà parlé par le passé de ses problèmes d'anxiété et de toxicomanie. «J'ai beaucoup lutté ces dernières années avec moi-même et l'anxiété et d'autres choses, en ce moment, c'est la première fois que je me mets en premier et que je travaille sur moi-même pour m'assurer que je tire le meilleur parti de ma vie. Je me sens comme la meilleure et la plus vraie version de moi-même !», avait-elle admis via Instagram en avril 2020.

«Mes luttes m'ont amenée à agir hors de mon caractère et finalement je pense que je devenais une personne que je n'aimais pas vraiment, c'est pourquoi je me suis oubliée avec des substances et que je me suis rabaissée par négligence de ma santé mentale et de ma santé générale.» Lottie avait déclaré à l'époque qu'emprunter cette route rendait «très difficile» sa possibilité de s’en sortir. «Je m'entourais de personnes qui avaient un état mental similaire au mien et je peux voir maintenant que cela n'aidait pas», avait-elle ajouté.