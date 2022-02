Rebel Moon : le casting du prochain film de Zack Snyder s’étoffe

Le film événement de Zack Snyder «Rebel Moon» vient d’ajouter plusieurs noms à son casting, à commencer par Charlie Hunnam, la star de la série «Sons of Anarchy» et de «Pacific Rim».

Le comédien Djimon Hounsou (Blood Diamond, Amistad, Guardians of the Galaxy), Ray Fisher (Justice League, True Detective), et Doona Bay (Kingdom) complètent la liste des nouvelles recrues, précise Zack Snyder sur Twitter, dans un message accompagné d'illustrations. Rebel Moon compte déjà dans ses rangs Sofia Boutella (Kingsman : The Secret Service), Jena Malone (The Neon Demon), Staz Nair (Supergirl), et Sky Lang (Halo).

Honored to welcome this incredible cast to Rebel Moon. Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, and Ray Fisher join previously announced Sofia Boutella. Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, & Sky Yang round out the cast. More to come. Let's go! #RebelMoon @Netflix pic.twitter.com/a9Zpmt2BzW — Zack Snyder (@ZackSnyder) February 9, 2022

Rebel Moon est un film de science-fiction ambitieux à la croisée des chemins entre Les 7 Mercenaires et Star Wars, selon la description de Zack Snyder. L’histoire se déroulera dans plusieurs colonies à travers la galaxie. Quand l'une d’elle est menacée par un être diabolique et surpuissant, une jeune femme est envoyée dans les mondes alentours afin de trouver de l’aide.

Le film est destiné à être diffusé sur Netflix, suite au contrat signé par la société de production de Zack Snyder, The Stone Quarry, avec la plate-forme de streaming après le succès colossal rencontré par Army of the Dead. Rebel Moon est actuellement en pré-production et devrait débuter son tournage plus tard dans l’année. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.