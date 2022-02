Jean-Claude Van Damme : son prochain film sera le dernier de sa carrière, selon l'acteur

Selon le site américain Deadline, Jean-Claude Van Damme travaille actuellement sur «What’s my name», un film qui s’annonce comme une rétrospective de l’ensemble de sa carrière. Et qui pourrait marquer sa dernière apparition sur grand écran.

L’acteur de 61 ans y incarnera son propre rôle. Placé dans le coma après avoir été percuté par une voiture alors qu’il était ivre, il se réveille amnésique. Il ne sait plus comment il s’appelle. Et personne ne se souvient de lui. Ce n’est qu’à travers une série de combats contre les adversaires les plus marquants de sa carrière qu’il parviendra à redécouvrir sa véritable identité, et à donner du sens à sa vie. Jusqu’à son ultime combat.

«Je voulais quitter la scène, mais tout en revisitant ma carrière, à commencer par Bloodsport, le film qui m'a rendu célèbre», explique Jean-Claude Van Damme à Deadline à propos de ce projet qu’il présente comme le dernier de sa carrière. Les fans de l’acteur retrouveront au casting des visages familiers, notamment Dolph Lungren (Soldiers), Michel Qissi (Kickboxer), ou encore Bolo Yeung (Double Impact). Les scénaristes Nick Vallelonga (Green Book) et Paul Sloan (Stilleto) sont en charge d’écrire le scénario de cette histoire imaginée par Jean-Claude Van Damme. Jeremy Zag sera à la réalisation.

Un tour du monde en bateau

Jean-Claude Van Damme annonce également la présence de plusieurs stars du championnat UFC à l’écran. «Tous les combattants de MMA ont grandi en regardant mes films et certains des plus grands champions vont participer en tant qu'adversaires et d'autres en tant que managers», précise le comédien.

Le tournage de What’s my name doit se dérouler en partie à Paris, notamment dans les catacombes de la capitale. Après ce film, Jean-Claude Van Damme assure vouloir mettre un terme à sa carrière, et souhaite passer plus de temps avec sa famille. «J'ai acheté un petit bateau. (…) Je veux faire le tour du monde et me reposer. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai vécu dans des hôtels pendant 30 ans. Tout cela sera expliqué dans le film. (...) Après ça, je veux me reposer et profiter de la vie et de ma famille, parce que le temps passe vite», annonce-t-il.