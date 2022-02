The Batman : Matt Reeves évoque la possibilité de faire revenir Mr. Freeze

Lors d’une conférence de presse à Los Angeles, Matt Reeves, le réalisateur de «The Batman», a exprimé sa fascination pour les vilains qui peuplent l’univers de l’homme chauve-souris, et plus particulièrement pour Mr. Freeze.

Incarné par Arnold Schwarzenegger dans le Batman & Robin réalisé en 1997 par Joel Schumacher – film considéré comme un des pires de toute la franchise – Mr. Freeze est, selon Matt Reeves, un des vilains auquel il aimerait donner un côté plus réaliste dans une éventuelle suite. «Je suis toujours partant pour tenter de trouver une version d’un personnage. Donc pour moi, ce serait un challenge intéressant», assure Matt Reeves.

«Mr. Freeze, c’est une super histoire, non ? Je suis sûr qu’il en existe une version réaliste, qui pourrait être très puissante et vraiment cool. J’adore l’aspect fantastique de Batman, mais ma version du personnage dans The Batman est très fidèle aux comics, et reste plutôt terre à terre. Mais ce serait intéressant de s’ouvrir un peu au fantastique et de comprendre comment un personnage comme Mr Freeze pourrait faire sens dans cet univers», poursuit le réalisateur.

Pour rappel, l’histoire de Mr. Freeze est celle d’un savant nommé Victor Fries. Le jour où sa femme tombe gravement malade, il décide de la cryogéniser en utilisant le matériel de la société de Ferris Boyle, GothCorp, sans autorisation. Et ce jusqu’à ce qu’il trouve un remède. Mais le coût exorbitant de l’installation attire l’attention de Boyle, qui exige que Fries cesse son expérience. Une altercation entre les deux hommes se termine par la chute du savant dans des produits chimiques qui transformeront son corps, l’empêchant de vivre dans un environnement où la température excède 0 °C.